¿Conoces estos trucos para cocinar ligero y sabroso en Navidad?

Navidad es sinónimo de reuniones alrededor de una mesa repleta de todo tipo de delicias culinarias que habitualmente no están en nuestra dieta. En estas fechas nos salimos de la normalidad y pasamos del pavo a la plancha, al pavo relleno y al paté. Estos cambios pueden afectar a nuestro tracto digestivo ya que no es lo mismo un rico postre de fruta que hincharnos a polvorones. Por eso, aunque darse pequeñas alegrías es casi una obligación, no hay que olvidar sencillos trucos que nos permitirán mantener una alimentación saludable incluso en estas ocasiones.

Para mantener una dieta sana en estos días lo más importante es usar el sentido común y dejar a un lado los productos procesados llenando nuestra mesa de productos frescos, verduras y frutas. Aquí tienes otros pequeños trucos que te pueden ayudar:

Di adiós a las frituras

Sumergir un producto en aceite u otra grasa para cocinarlo añade a los platos calorías y sal además de otras sustancias perjudiciales. Por eso, aunque estos alimentos gustan mucho a los más pequeños y son rápidos de preparar, te recomendamos que en estos días aproveches para dejarlos a un lado y elijas formas de preparación más saludables como el vapor, el papillote, el microondas o la plancha. Pequeños electrodomésticos como las freidoras sin aceite pueden ayudarte. Ésta de Cecotec con capacidad para 3,5 litros tiene un 20% de descuento en Amazon.

Air Frier de Cecotec, una buena opción para comidas menos grasas Amazon

Deja a un lado la sal y tira de especias

Cocinar con menos sal contribuye a mantenernos más hidratados, facilita la pérdida de peso y nos protege contra el riesgo cardiovascular, pero cuando estamos habituados a ella, retirarla deja sin sabor los platos. Para ello el truco más usado por los cocineros y cocinillas es usar especias. Como este pack de Just Spices especial Cena de Navidad con ocho sazonadores para dar sabor a tus platos de pollo, pescado, marisco y vegetales.

Un conjunto de sazonadores para dar todo el sabor a tus platos y con menos sal Just Spices

La legumbre no puede faltar en tus platos principales

Las legumbres han sido relegadas durante muchos años al fondo de las despensas pero ahora las hemos redescubierto y no deben faltar en nuestra alimentación habitual porque son un buen complemento proteico a los platos principales. Si no tienes tiempo de prepararlas puedes usarlas ya cocidas o utilizar una olla de cocción lenta que potencia el sabor de tus platos y conserva el aporte nutricional. Este electrodoméstico consume muy poco al cocinar a baja temperatura. Esta crock-pot de 4,7 litros cocina para toda la familia y cuesta 39 euros.

Una forma de cocinar carnes y guisos sin complicarse es usando una crock-pot Amazon

Cambia la carne por el pescado y los huevos

Sustituir la carne procesada o el filete de ternera por el pescado y aumentar la ingesta de huevos son pequeños cambios en nuestra dieta que nos permiten seguir manteniendo el aporte de proteínas y además añadir los beneficios de los ácidos grasos saludables, el omega-3 o la vitamina D o el calcio si ingerimos pequeños pescados como la sardina o la anchoa que incluyen espinas. Además, cocinarlos de forma sabrosa y sencilla es más fácil de lo que crees y no ensucia si usas el estuche de vapor de gran capacidad de Lékue para el microondas y que está rebajado en Amazon a poco más de 20 euros.

Estuche hondo de Lékué para cocinar al vapor. Amazon

Di hola a los postres de fruta y yogurt

Deja atrás los postres azucarados y pásate a la fruta y al yogurt. Este último es un verdadero tesoro: sano, digestivo y ayuda a perder peso gracias a las bacterias que contiene. Además, es rico en calcio, proteínas, minerales, fósforo, zinc, yodo... y tiene muy poca lactosa porque se rompe durante el proceso de fermentación. Claro que, para mantener la dieta lo ideal es tomarlo natural y con poca cantidad de ingredientes azucarados. Se puede tomar en forma de helado o en infinidad de rectas. Además, si lo preparas en casa de forma fácil ahorras paseos al supermercado y también algo de dinero. Por eso nunca está de más tener una yogurtera en casa como esta de Ariette, la más vendida de Amazon y que cuesta poco más de 23 euros.

Una yogurtera es un electrodoméstico barato y que se amortiza rápidamente si se usa Amazon

