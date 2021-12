Just Spices

Navidad es sinónimo de comilonas. Raro es el día, cuando diciembre comienza, que alguna reunión con familia, amigos, compañeros del trabajo o del gim, entre muchas posibilidades, no acabe con un picoteo de diversa magnitud con el que saltarnos nuestra equilibrada y saludable dieta. Al final todos tenemos en mente que en estas fiestas es, en ocasiones, ineludible; aunque con fuerza de voluntad todo sea posible. De hecho, no tener bajo control lo que comemos, puede llevarnos a cometer excesos que puedan perjudicar a corto, medio o largo plazo nuestra salud, sobre todo su hablamos de la sal. Pero, ¿cómo podemos darle, si no, sabor a nuestros platos? Desde 20deCompras lo tenemos claro: haciendo un mejor (¡y mayor!) uso de las especias de nuestra despensa.

Estos productos ayudan a mejorar el resultado final de nuestras recetas en un sencillo gesto y sin resultados nocivos para nuestro organismo. Condimentos naturales fáciles de usar que, además, si se mezclan, pueden ayudarnos a viajar a través del paladar. Bien lo sabe el equipo de Just Spices, marca alemana que, a través del mix de especias nos ayuda a aportar un toque de frescura y novedad a nuestra cocina, plato y paladar. ¿Qué aún no los conoces? Pues, tranquilo, que hay un combo para principiantes que está esperando a que te lo lleves a casa y lo disfrutes.

'Pack' iniciación Just Spices.

No hay que ser un chef experto para poder darle un sabor único a nuestros platos. Así lo demuestra este kit de iniciación que te ayudan a aprender a cocinar fácil y rico. Por un lado, este pack incluye una guía digital que te permite conocer el mundo de las especias, al tiempo que te propone platos diferentes cada día. En cuanto a los sazonadores, ofrece seis diferentes: el topping de aguacate, el sazonador de pasta, el de pollo, las hierbas mediterráneas para verduras, el de salmón y el de patatas asadas. ¿No se te hace la boca agua?

Y si quieres un ‘pack’ más completo...

Con la misma filosofía del pack anterior, la de aprender a cocinar de forma fácil y sabrosa, el kit del principiante supone un pasito más, puesto que incorpora nuevos sazonadores para descubrir otros sabores y ampliar el horizonte de nuestro recetario. Por ejemplo, podemos encontrar el sazonador de pollo, el mexicano, el topping para huevo, el sazonador dulce o el especial para ensaladas, un total de 16 botes llenos de mezclas de especias para llenar tu cocina de sabor... ¡sin excedernos con la sal!

Set principiante Just Spices.

