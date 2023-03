El postre más típico de la Semana Santa en España es la torrija, ese dulce que apetece comer dentro y fuera de estas fechas. Las torrijas, torrejas o tostadas, según la zona en la que estemos, ya se comían en la época de los romanos. El gastrónomo Marcus Gavius Apicius ya mencionó un dulce muy similar a las torrijas en el siglo I d.C. Pero, en el siglo XXI podemos decir que hemos encontrado la receta más sana de torrijas: las que se cocinan en la freidora de aire sin una gota de aceite y que han inundado las redes sociales. Además, ahora, es el mejor momento para innovar las recetas tradicionales con una airfryer porque existen en el mercado hasta modelos dobles para cocinar más recetas en menos espacio. Así que, si quieres conocer la receta más fácil y con menos aceite y saber cómo se convirtieron en el dulce por excelencia de Cuaresma y Semana Santa sigue leyendo.

Pan duro, huevos, azúcar, leche (¡o vino) y aceite para freírlas... ¡o no! Esta receta se puede mejorar gracias a la llegada de las freidoras de aire eliminando este último ingrediente que las hace más pesadas. De hecho, muchas personas ya se habían pasado al horno para cocinar las tradicionales torrijas en Semana Santa, pero, con la freidora de aire ahorras en la factura de la luz y puedes hacer más torrijas en menos tiempo del que utiliza un horno tradicional. Y, la receta no puede ser más fácil ni cambia nada con respecto de la receta tradicional, salvo que, en vez de freír las torrijas, se introducen unos minutos en la airfryer, Por tanto, para hacer tus torrijas debes calentar un cazo de leche con azúcar, una rama de canela y un poco de piel de limón. Cuando empieza a hervir es el momento de retirar la leche del fuego y untar las rebanas de pan cuando se enfríe. Lo dejamos reposar una hora antes de pasar las rebanadas por huevo batido y a la freidora 10 minutos entre 180 y 200 grados.

Desde 20deCompras te recomendamos una de las mejores opciones para cocinar las tradicionales torrijas de Semana Santa: la freidora de aire doble de la marca española Cecotec. Y es que, tiene hasta 9 litros de capacidad para que te quepan multitud de torrijas en cada tanda y la opción de dividir la cubeta en dos de 4,5 litros de capacidad por si quieres cocinar el postre a la vez que el plato principal de tu menú y ahorrar espacio, energía y utensilios de cocina. Todo un chollo de la practicidad y por ¡menos de 150 euros!

Con su potencia de 2850 W podrás cocinar una gran variedad de alimentos de forma rápida y sencilla. Cecotec

Las torrijas y la Semana Santa

En el siglo XVII se utilizaban para ayudar a las mujeres en su recuperación tras el parto acompañadas de una copa de vino. Se cree, por tanto, que al ser un alimento saciante que aporta energía pasó a incluirse en la dieta de Cuaresma y Semana Santa para compensar calóricamente a los periodos de abstinencia de algunos alimentos durante esta época. No obstante, para aquellos creyentes que a día de hoy siguen eliminando ciertos alimentos durante esta época existen muchas alternativas y no son tan necesarias las torrijas, pero, se ha quedado como tradición. Ya no necesitamos tampoco, por tanto, que se tengan que freír para que tengan más calorías, sino que podemos cocinarlas de manera sana en una freidora de aire. Y, si todavía no tienes una y quieres invertir aún menos dinero que en el anterior modelo, pero con una calidad alta y más de 44.500 opiniones positivas que lo avalen, el de la marca Cosori de 5,5 litros es el más vendido en Amazon y una apuesta segura.

El modelo de 5,5 L de Cosori. Amazon

Freidora de aire con oferta

No podíamos dejar de destacar una oferta activa ahora mismo en una de las marcas de electrodomésticos más famosas: Moulinex. Lo mejor de este electrodoméstico es que es dos en uno: freidora sin aceite y ¡parrilla! Una de aluminio fundido a presión y antiadherente para cocinar carne tierna y jugosa o verduras. Este modelo, según apunta la marca, es un 49% más rápido que un horno clásico, con un consumo menor de energía.

Parrilla de aluminio fundido a presión y antiadherente para carne tierna y jugosa o verduras. Mediamarkt

Por último, para mantener limpia tu freidora de aire más tiempo y entre receta y receta, te recomendamos un molde para colocar en el cesto de este electrodoméstico y poder cocinar sin ensuciarlo. De hecho, en este modelo a la venta en Amazon, seguro, te caben cuatro torrijas para una familia sin problema.

Moldes para la freidora de aire. Amazon

