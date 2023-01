Por qué hacer las pizzas en la freidora de aire es más rápido y económico que en el horno tradicional

Las freidoras de aire han arrasado en los últimos años porque la comida es mucho más saludable al no utilizar aceite, este es el argumento de compra que más se repite con este electrodoméstico de cocina, pero, la verdad es que tiene más ventajas que mucha gente no conoce. Por ejemplo, su utilización es más económica que un horno y se nota en la factura de la luz y, además, es más rápida. Para que te hagas una idea, la inversión que necesitas para comprarte una freidora de aire puede estar por debajo de los 100 euros en modelos de mucha calidad, sin embargo, el precio de un horno siempre estará por encima y los resultados (que no la capacidad) pueden ser los mismos. Además, si nos centramos en la factura de la luz, las airfyers utilizan la mitad de energía necesaria para cocinar en comparación a un horno y no necesita ser precalentada. Por último, el tiempo que necesita una freidora sin aceite de cocinado también es la mitad.

En resumen, no volverás a hacer una pizza en el horno cuando descubras que se hacen más rápido, más saludable y de manera más económica en la freidora de aire. Si ya tienes una freidora de aire y nunca habías reparado en esta opción, hay muchos modelos que tienen hasta un modo específico para pizzas. Y, si crees que no va a caberte en la freidora sin aceite, siempre puedes cortarla y hacerla por tandas porque seguirá estando lista antes que en un horno (que hay que precalentar) y seguirás ahorrando en la factura de la luz.

Con la mitad del tiempo de cocción nos referimos a que, si un horno tarda 20 minutos (contando los cinco de precalentamiento) en hacer una pizza, una freidora puede tenerla lista en 10 minutos. Por tanto, es lógico que ahorres en luz y en tiempo. Y, en el caso de que tengas que partir la pizza (porque tengas un modelo de poca capacidad), el tiempo total serán los mismos 20 minutos que en un horno y los resultados saludables y menos costosos. Sin embargo, si todavía no tienes una freidora de aire, esta puede ser una gran oportunidad para hacerte con una y, por fin, hacer en casa pizzas caseras saludables o las prefabricadas por menos coste energético. Este modelo de Cecotec, por ejemplo, tiene una capacidad de más de 5 litros, un modo para pizza y cuesta menos de 90 euros.

Diseño elegante con acabados en acero inoxidable oscurecido. Cecotec

Más rápida que un horno convencional

La Cecofry Full InoxBlack 5500 Pro cuenta con una potencia de 1.700 vatios para cocinar más rápido, pero con un consumo más reducido. Por tanto, tu factura de la luz lo notará. Además, posee un modo específico para pizza para que te queden perfectas.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.