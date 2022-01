Las freidoras sin aceite se han convertido en uno de los gadgets favoritos tanto de los foodies, que han encontrado en estas una forma más sana de cocinar algunos ingredientes, como en los que no son nada cocinillas, que lo han visto como un pequeño electrodoméstico muy versátil y fácil de usar. Así, no es de extrañar que estos productos sean los protagonistas de la falta de stock en muchos catálogos, puesto que, quien todavía no ha conseguido una anda ojo avizor para que, cuando llega la reposición, no se quede sin este dispositivo capaz de ofrecer mucho más en la cocina que patatas.

La marca española Cecotec es una de las más populares en lo que a freidoras sin aceite se refiere, puesto que en su catálogo ofrece dispositivos para todos los gustos y bolsillos. Y, ahora, con sus rebajas de invierno, pone a disposición de los usuarios algunos modelos, de los pocos que quedan con existencias, con rebajas incluidas. Así que la firma nos anima a descubrir las bondades de estos dispositivos que nos permiten disfrutar de algunos caprichos con menos dosis de aceite y, por tanto, de forma más saludable.

Cabe destacar que los cuatro modelos rebajados y a la venta por menos de 50 euros, pertenecen a la gama Compact Rapid, que se caracteriza por sus formas ovaladas y modernas, pero por contar con un diseño compacto que logra que quepa en cualquier rincón de la cocina. Eso sí, no hay que preocuparse por el tamaño de su cestillo, pues todas tienen una capacidad de 1,5 litros, suficiente para preparar unas patatas fritas healthy (¡y perfectas!) como guarnición de una cena en familia. Pero, de los modelos rebajados, ¿con cuál me quedo?

La Cecofry Compact Rapid, de Cecotec. Cecotec

Una de las opciones a tener en cuenta es la del modelo White que, por cuestiones como el color (algo más sucio que las versiones negras) o por seguir un diseño anterior al resto (el mango es de color blanco en vez de en acabado plata), es el más barato. Por menos de 45 euros, nos asegura una freidora sin aceite con todas las prestaciones deseables para conseguir de forma rápida y efectiva cualquier plato. Al igual que su homóloga en color negro, que por tres euros más nos ofrece un cambio de color y mismas prestaciones.

Nuevos son los diseños, por ejemplo, de las versiones Moon y Sun, en negro y blanco respectivamente, que también pueden ser nuestras por algo menos de 50 euros. Una apuesta por la modernidad que, sin embargo, seguirá poniendo a nuestra disposición las características básicas para que las freidoras sin aceite hagan lo que mejor saben hacer: ¡cocinar de forma más saludable pero crujiente y deliciosa cualquier ingrediente!

La Cecotec Rapid Compact Moon. Cecotec

