Los mejores vinos de Aldi por menos de 9€.

A todos nos ha ocurrido lo de tener una cena especial, ir al supermercado a por los ingredientes necesarios, pasar por el pasillo de los vinos y no tener ni la más remota idea de cuál comprar.

Comprar un vino caro no quiere decir necesariamente comprar un buen vino. Puede ser que tengas algún que otro vino apuntado de esos que has probado y te parece tener una buena relación calidad-precio, aunque puede ser que, dependiendo del supermercado en el que te encuentres, no tengas esa botella.

Como cada supermercado es un mundo, lo ideal es tener en listado de cuáles son los vinos que más merecen la pena dependiendo del tipo de uva y del precio. Para ello, Nuria Poveda publica un año más 'Los Supervinos', una completísima guía de vinos de supermercado para ir a tiro fijo. Nos fiamos de los que saben, es lo más inteligente.

Si tu supermercado de confianza es Aldi, estos son los vinos que puedes encontrar por menos de 9€.

Bahía Alta

"Para un domingo de invierno, pero soleado, con un buen arroz meloso de pescado", recomienda la autora del libro. Se trata de un moscatel afrutado que podemos encontrar por tan solo 2,29€.

Bahía Alta. Los Supervinos 2022

Con un color amarillo pálido, este vino es afrutado, con notas florales como a rosa y cítricos en nariz, y fresco en boca.

El Coto

"¿Estás a dieta pero te apetece comer con una copa de vino? Date el lujo y acompaña tu ensañada de una copita de El Coto", nos anima Nuria Poveda con este vino.

El Coto. Los Supervinos 2022

Este Rioja blanco que podemos encontrar en Aldi por un precio de 3,85€ es un amarillo con efectos verdosos a la vista, en nariz tiene aromas de frutas blancas, con notas cítricas, toques de piña y herbáceos, y en boca es afrutado y sedoso con taninos redondos y equilibrados.

Nicte

"Como homenaje a la mitología griega, degústalo con una moussaka". También puedes utilizarlo para maridar carnes y quesos, con los que combina a la perfección.

Nicte Los Supervinos 2022

Este Crianza de la Ribera del Duero que podemos encontrar en Aldi por 4,95€ tiene una tonalidad oscura, color picota, y emana aromas a frutas rojas como la fresa o la cereza. En boca es armónico y aterciopelado, haciendo honor a su nombre.

Balancines Gold

"Disfrútalo en el almuerzo con unos embutidos extremeños", aconseja la autora de Los Supervinos 2022.

Balancines Gold. Los Supervinos 2022

Por un precio de 8,55€ en el supermercado, este supervino de color cereza intenso tiene aromas a frutas rojas y negras y en boca es untuoso y goloso, con regusto a especias y un punto balsámico.