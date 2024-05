Ni Marco Asensio, ni Lucas Vázquez, ni Sergio Ramos, ni Pedro Porro...: estas son las grandes ausencias de la lista para la Eurocopa

Luis de la Fuente ofreció este lunes su lista para la Eurocopa de Alemania que se disputa este verano, una convocatoria todavía provisional pues hay 29 jugadores y solo podrán acudir 26 pero que tiene notables ausencias, alguna de ellas sorprendentes.

Son varios los nombres que llevan mucho tiempo sin acudir con la selección española, lo que hace que no parezca extraño que no hayan sido llamados por el seleccionador, pero hay casos de futbolistas que sí han sido habituales, como Oihan Sancet o Marco Asensio, que no estarán en Alemania.

Marco Asensio

Se machó el pasado verano al Paris Saint-Germain, pero su temporada ha estado marcada por sus suplencias a las órdenes de Luis Enrique.

Marco Asensio, en su presentación. PSG

Lucas Vázquez

Su gran final de temporada y sus aportaciones como suplente de Dani Carvajal no han sido motivos suficientes para que Luis de la Fuente le llevara a la Eurocopa pese a la poca competencia en el lateral derecho.

Lucas Vazquez y Leroy Sane durante la semifinal de la Champions. LaPresse

Koke

El capitán del Atlético de Madrid no es uno de los habituales de De la Fuente. Ni siquiera las ausencias y los muchos jugadores convocados han hecho que entre en la lista.

Sergio Ramos marca de penalti con el Sevilla EFE

Oihan Sancet

Ha hecho una grandísima temporada con el Athletic y ha entrado en varias convocatorias de Luis de la Fuente, pero finalmente no acudirá a la Eurocopa.

Sancet celebra un gol con la selección española EP

Pedro Porro

El lateral derecho del Tottenham ha sido una de las ausencias más destacadas. De la Fuente ha preferido llevar a Jesús Navas.

Pedro Porro, en su etapa en el Sporting de Portugal. LAPRESSE

Kepa Arrizabalaga

Su suplencia en el Real Madrid durante todo 2024 ha acabado con sus opciones de ir a la Eurocopa cuando parecía tener muchas opciones.

Kepa Arrizabalaga en un duelo con el Real Madrid. Ricardo Larreina

Miguel Gutiérrez

Su gran temporada en el Girona y las bajas de José Luis Gayà y Alejandro Balde parecían darle opciones en el lateral zurdo, pero finalmente De la Fuente ha confiado en Cucurella y Grimaldo.

Miguel Gutiérrez, jugador del Girona. AFP7 vía Europa Press

Iago Aspas

El delantero del Celta ha vuelto a ser muy productivo (9 goles y 10 asistencias), pero no ha sido suficiente para recibir la llamada de De la Fuente.