Paula Badosa se sincera: "Sufro bastante a nivel emocional, hay días que me entran miedos e inseguridades"

El último año para Paula Badosa no ha sido nada fácil. La española no ha podido dar lo mejor de ella por las infinitas lesiones que ha tenido y eso ha hecho mella en su estabilidad emocional. Sin embargo, en el último mes parece que la que fue número dos del mundo está recuperando las buenas sensaciones dentro de la pista, pero aun así sigue sufriendo en el plano psicológico.

"Físicamente estoy bien, conseguí jugar cuatro partidos por primera vez en Roma. Eso me puso contenta. Está siendo un proceso complicado, hay días mejores y otros peores, voy regulando mucho", señaló.

"Donde sí que sufro bastante es a nivel emocional. Hay días que me levanto peor y me entran mis miedos y mis inseguridades por no saber cuánto va a durar esto. Quitando esa parte más negativa, la positiva es que estoy jugando bien, con ganas", agregó.

Badosa dijo que afronta con optimismo uno de sus torneos "favoritos", donde en 2021 alcanzó los cuartos de final, su techo en un Grand Slam, aunque valoró muy positivamente volver a competir tras casi un año alejada de las pistas.

"De Roma saqué muchas cosas positivas, como poder jugar en pistas en las que disfruto, ante rivales a las que me gusta enfrentar, sentirme competitiva. Para mí eso ya es mucho. Si puedo conseguir más regularidad, ya he demostrado que el nivel está ahí", dijo.