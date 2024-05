Luka Doncic lo ha vuelto a hacer: clave e incisivo para que los Dallas Mavericks se impusieran a Minnesota consiguiendo la victoria a domicilio. El esloveno, que anotó 33 puntos, fue el mejor del encuentro junto con un Kyrie Irving, también espléndido con 30 puntos.

Doncic marcó la diferencia en el último cuarto del encuentro en lo que fue un partido muy igualado en el que al final los Dallas Mavericks se impusieron por 105-108 en el campo de los Minnesota Timberwolves. Con esta victoria, los texanos golpean primero en el choque inaugural de las finales del Oeste en la NBA.

El esloveno aseguró en la rueda de prensa después del partido que gracias a haber jugado en el Real Madrid confía en las remontadas: "Cuando juegas allí tantos años y ganas allí, se queda contigo. A veces recuerdas esos buenos momentos de cuando triunfaste".

Doncic anotó quince de sus 33 puntos en el cuarto período y contó con el gran apoyo de un Kyrie Irving de 30 puntos, protagonista con 24 de ellos en una primera mitad en la que estuvo incontenible para la defensa de los Wolves.

No fue la mejor noche de PJ Washington que anotó 13 puntos y 2 de 8 en triples. No obstante, Daniel Gafford aportó 10 puntos y nueve asistencias y Dereck Lively firmó nueve puntos y once rebotes saliendo del banquillo texano.

El partido estuvo muy igualado y los Wolves, que regresaban al escenario de unas finales de conferencia por primera vez desde 2004, estuvieron arriba en la mayoría del partido, pero les faltó continuidad y experiencia en la gestión de los momentos clave.

Jaden McDaniels fue el líder anotador con 24 puntos y seis triples, cinco de ellos anotados en una espectacular primera mitad, mientras que Anthony Edwards firmó 19 puntos, once rebotes y ocho asistencias, con 6 de 16 en tiros de campo y cinco triples.

Los Mavericks pasaron apuros, especialmente en la segunda mitad, pero los porcentajes de los Wolves bajaron y, fue entonces cuando apareció la mejor versión de Doncic para que los texanos forjasen la remontada. Así, el esloveno pisó el acelerador y firmó él solo un parcial de 7-0 que dio ventaja 89-91 a los Mavericks y ese parcial se extendió hasta el 13-0 para dar a los texanos una ventaja de ocho unidades.

Respondió de nuevo Minnesota, pero finalmente volvió a aparecer Doncic con trece puntos en el cuarto período y castigando así a los de casa. En una noche en la que los Maverick pasaron apuros, al final supieron conseguir la victoria.