El emotivo recuerdo de Paula Badosa a su primer entrenador, fallecido hace cinco años: "Me das fuerzas cada día..."

La tenista Paula Badosa ha compartido en sus redes sociales un emotivo recuerdo hacia su primer entrenador, Marcelo Wieliwis. El uruguayo falleció, quien fue muy importante en las etapas iniciales de la carrera de la española como deportista, falleció hace justo un lustro.

"Te fuiste hace cinco años, pero me das fuerzas cada día para seguir luchando", ha escrito Badosa en una historia de Instagram junto a tres fotografías con Wieliwis y otra señalando al cielo dedicándole una de sus victorias en el tenis profesional.

Paula Badosa recuerda a su primer entrenador. PAULA BADOSA

No es la primera vez que Badosa recuerda a Marcelo. Para ella fue una de las personas más importantes, tal y como confesó en una entrevista en Marca. "De quien sí me acordé fue de mi primer entrenador, quien me introdujo al tenis y que había fallecido dos años antes. Siempre creyó mucho en mí y ganar un torneo tan importante me trajo ese emotivo recuerdo", aseguró al ser preguntada por su victoria en Indian Wells.

"Marcelo era como un padre para mí. Me educó en todo", afirmó la tenista en InformeBadosa de Movistar. En dicho documental, además, aparece la esposa del entrenador explicando su historia con la española: "Para Marcelo ganar era secundario. Lo importante era aprender, disfrutar y jugar bien a partir de los 15-16. Era muy metódico, escribía mucho todo, programaba las clases... Lo tenía todo muy estudiado".