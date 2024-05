Joan Laporta sigue queriendo despedir a Xavi: pone fecha a una última reunión tras la que tomará la decisión final

El futuro de Xavi Hernández sigue estando en el aire después de unos días muy convulsos en los que una rueda de prensa del técnico del FC Barcelona provocó un tremendo enfado de Joan Laporta, que valoró despedir entonces al de Terrassa y todavía sigue teniendo la intención de hacerlo.

El nuevo 'incendio' se produjo tras la comparecencia del egarense previa al partido de los azulgranas ante el Almería. "El aficionado culé tiene que entender que la situación es difícil, sobre todo a nivel económico. Cuando tengamos la foto de la plantilla, hablaremos", afirmó Xavi el pasado miércoles.

"La situación no tiene nada que ver con la que teníamos 25 años atrás, el entrenador venía y decía 'quiero a este, este y este'. Ya no funciona así. Yo lo entiendo y así nos vamos a ajustar a ello. Eso no significa que no vayamos a competir. Necesitamos estabilidad y tiempo. Hay cosas buenas para competir", explicó el técnico blaugrana en unas declaraciones que no sentaron nada bien a Joan Laporta.

El enfado del presidente azulgrana fue considerable, hasta el punto de que su intención era la de destituir de inmediato a Xavi Hernández. Sin embargo, ese jueves jugaba el FC Barcelona en Almería con la segunda plaza aún en juego -era un objetivo vital para el club, tanto deportiva como económicamente- lo que hizo que no hubiera ninguna decisión final en ese momento.

La intención de prescindir de Xavi Hernández cuando hace menos de tres semanas que se le confirmó en el cargo con una rueda de prensa que acabó en abrazo entre técnico y presidente es una decisión única y exclusivamente de Laporta, sin que haya consulta alguna con la dirección deportiva de la que está al cargo Deco. Es el dirigente el que, muy decepcionado por las declaraciones del de Terrasa, quiere que no se siente en el banquillo culé la próxima temporada.

Tras el partido ante el Rayo Vallecano, en el que el Barça goleó y certificó el subcampeonato liguero, Laporta y Xavi apenas hablaron, aunque también influyó que el presidente culé se encontraba algo indispuesto, tal y como informó Jijantes, y tuvo que abandonar rápidamente Montjuic.

Con todo resuelto ya para el Barça en la Liga, el partido del próximo domingo ante el Sevilla no es más que un mero trámite, pero pese a ello Joan Laporta no va a tomar la decisión final sobre Xavi Hernández hasta que acabe la competición y se reúna entonces con el técnico para tomar la decisión final.

En estos momentos, el presidente azulgrana sigue convencido de que lo mejor es un cambio en el banquillo, aunque la situación económica influye: un despido le costaría al club en torno a los 12 millones de euros si Xavi no renuncia a cobrar el año de contrato que le queda.