Prudencia en el entorno de Rafa Nadal de cara a Roland Garros: "Hay que tener garantías de que aguante cinco sets"

Ya ha empezado la cuenta atrás para Roland Garros y Rafa Nadal aún no ha anunciado públicamente su decisión de acudir o no al torneo más importante de su carrera. Las sensaciones han sido positivas en su regreso a la competición, pero la falta de rodaje complica mucho sus opciones de cara a la disputa de largos partidos en París... todo apunta a que llegará, no se sabe en qué condiciones, aunque su entorno, pese a ser optimista, apuesta por mantener la prudencia.

Carlos Moyá, exjugador y actual entrenador principal de Rafa, espera que llegue "en las mejores condiciones posibles", eso sí, matizó que viajará a París "siempre y cuando su evolución física, mental y competitiva" garantice que pueda "aguantar partidos de cinco sets con un día de descanso por medio".

"Todavía no hemos decidido nada (sobre la participación de Nadal en el Abierto de Francia). Habrá que ver cómo van los próximos entrenos. Le falta un poco de ritmo de competición. Pero ya no lo tendrá porque no hay más torneos previstos (en superficies de arcilla)", apuntó el ex tenista mallorquín en declaraciones a IB3 Televisión.

"Todo lo que se pueda entrenar, sumará. En la competición ayudan más cosas: cabeza, presión, las ganas de hacerlo bien... Todo eso puede ayudar, pero también son aspectos que hay que tener en cuenta, y superarlos, para que (Nadal) pueda ejecutar un gran Roland Garros", añadió.

Tras la eliminación en Roma, Nadal se está ejercitando en las pistas de su academia de Manacor para calibrar si está en condiciones de jugar en París, una de sus citas favoritas, en las que se ha impuesto en catorce ocasiones.

Me siento más cerca de intentarlo

El tenista balear ha disputado este año los torneos de Barcelona, Madrid y Roma en superficies de tierra batida. En ninguno de ellos ha alcanzado los cuartos de final. "Vamos a hacer lo posible para cambiar la situación; después, ya veremos que pasa, aunque estoy en un momento difícil para mí, me siento más cerca de intentarlo (jugar en Roland Garros)", declaró Nadal tras caer en Roma frente al polaco Hubert Hurkacz.