Víctor Font arremete contra la gestión de Joan Laporta: "Si trabajara bien se podría competir ante un club estado como es el Real Madrid"

Víctor Font, excandidato a la presidencia del FC Barcelona, ha dado este miércoles en Catalunya Ràdio una entrevista en la que ha criticado contundentemente la gestión que está haciendo Joan Laporta del club blaugrana y ha asegurado que "ahora mismo está en manos de sus amigos y familiares".

"Desconcierto total que vive la institución. No me preocupa no ganar títulos sino el caos institucional. El Barça sigue siendo un tren a 300 kilómetros por hora directos a la pared. Estamos mucho peor que hace tres años", ha asegurado el empresario.

El excandidato, además, ha comparado la situación con el Real Madrid: "Fichan a Mbappé porque han hechos las cosas bien y tienen profesionales que saben de lo que hablan. Se hacen las cosas bien porque hay talento. Aquí tenemos más talento que en Madrid y un potencial descomunal, pero no están trabajando en el club. Si fuera así, podríamos competir ante un club estado como es el Madrid".

Sobre la denuncia publicada en El periódico este miércoles, Víctor Font cree que hay "pruebas de un proveedor del club pagando un aval que debería asumir la directiva según apunta un diario hoy. Sería una irregularidad más de la gestión. No hay mecanismo de control efectivo. El que gobierna lo hace sin pensar en el socio. Esto son la puntas del iceberg que se ven. Si es verdad se trata de una irregularidad muy grave".

Acerca de la situación económica, Font considera que Laporta les está engañando. "El relato del club es falso. Nos engañan. No digo yo que estemos ahora peor, lo dicen los números. En estos tres años ha habido mil millones de pérdidas operativas. Hemos vendido patrimonio y activos, y además lo hemos hecho mal, al primero que pasaba por la calle prácticamente. El club lleva tres años sin plan de viabilidad", ha dicho.