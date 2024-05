"Quiero retorcerle el cuello": el duro ataque a Jon Rahm tras confesar su deseo de seguir en el PGA Tour

Antes del PGA Championship, el español Jon Rahm manifestó en rueda de prensa su deseo de seguir jugando en el PGA Tour. Sus palabras han generado gran polémica e incluso el exgolfista Arron Oberholser, ahora comentador en The Golf Channel, ha cargado duramente contra él.

"Mira, siguen diciendo 'el otro lado', pero yo sigo siendo miembro del PGA Tour, esté suspendido o no. Todavía apoyo al PGA Tour y creo que es una distinción importante que hacer. No me siento del otro lado. Simplemente no juego allí [...] Voy a decir lo que he dicho siempre, espero que lleguemos a un acuerdo que sea beneficiosa para todos, pero yo no sé lo que está pasando", dijo en esa rueda de prensas Rahm.

Ante ello, Oberholser ha estallado: "Vas a decirme que todavía te sientes miembro del PGA Tour. Quiero retorcerle el cuello a través de la televisión, estoy así de enfadado ahora mismo. Estoy indignado".

"Te has llevado 500 grandes (en referencia a los millones de euros) y vas a sentarte ahí y decir que todavía te sientes como un miembro del PGA Tour... Todos los jugadores en ese vestuario del PGA Tour deberían estar absolutamente indignados con él", ha dicho.

Oberholser cree que Rahm "hasta el día de hoy no lo entiende" y lo considera como "un tipo que quería un puesto o quería ser escuchado". "Ya sea en un puesto en la junta directiva o en la junta política, quería ser escuchado sobre todo este asunto antes de ir a LIV. Y siento que no fue escuchado tanto como probablemente debería haber sido, y ahora me alegro de que no estuviera en esa posición porque no lo entiende", ha sentenciado el estadounidense.