Carlo Ancelotti sitúa a Toni Kroos en la pelea por el Balón de Oro: "¿Por qué no?"

NurPhoto via Getty Images

Sin terminar la temporada, el Real Madrid ya tiene en su poder una nueva liga y está en la final de la Champions que se disputará el próximo 1 de junio. Muchos postulan a varios de sus jugadores entre los grandes candidatos a ganar el Balón de Oro, entre ellos Vinícius o Bellingham. Sin embargo, Carlo Ancelotti ha situado en la pelea por el trofeo individual a otro de sus hombres que hasta ahora no estaban en las quinielas.

"No va a ser para Kroos, aunque todo puede pasar porque hay competiciones muy importantes en verano. Alemania, con Kroos, es un equipo que tiene posibilidad de ganar la Eurocopa", arrancó diciendo el técnico italiano tras la victoria ante el Alavés.

"Si es capaz de hacer el doblete Eurocopa y Champions, incluyendo LaLiga, ¿por qué no? Yo creo que puede luchar para ganarlo", sentenció, dejando claro que Toni Kroos podría recibir el Balón de Oro sin problema.

El entrenador del Real Madrid también habló sobre el futuro del centrocampista alemán, que termina contrato con el conjunto blanco a final de temporada, al igual que de Luka Modric. Aseguró que son "situaciones individuales" y que "los interesados lo hablarán después de la final"

"El club no está inquieto, yo no estoy inquieto, Toni no está inquieto. Tenemos un objetivo muy claro, que hasta el 1 de junio este es un tema secundario. Hablarán los interesados de esto, pero estamos pensando todos en solo una cosa, que es en ganar la 'Champions'", añadió.