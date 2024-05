La queja del Alavés tras la goleada del Real Madrid en el Bernabéu: "Hay diferencias económicas bestiales"

Luis García Plaza, técnico del Alavés, destacó la superioridad del Real Madrid ante cualquier rival en el Santiago Bernabéu y reconoció tras perder 5-0 que los blancos "llegan como si fuera una portería de rugby", mientras que su equipo se topó con Thibaut Courtois. Además quiso advertir que "hay diferencias económicas bestiales" entre ambos equipos.

"No hemos estado bien, es mi sensación, aunque hemos chutado 15 veces y ellos 16, pero ellos llegan como si fuera una portería de rugby y a nosotros nos cuesta. Hemos merecido marcar un gol pero Courtois las ha parado todas", reconoció en rueda de prensa.

"Sensaciones muy raras, vienes sin jugarte nada a una fiesta, te superan pero esto no empaña nada a los chicos. Tendremos una fiesta el sábado para disfrutar, hoy no es el resultado que queríamos pero hay mucha diferencia entre equipos de este nivel y los de mitad de tabla para abajo. Aquí hay muy pocas posibilidades, tienes que hacer el partido perfecto. Son muy, muy superiores. Es lo que hay. En casa le compites de otra manera con tu gente. Borrón y cuenta nueva", añadió.

El técnico del Alavés deseó "mucha suerte" al Real Madrid en la final de la Liga de Campeones, y analizó las diferencias que existen en LaLiga entre equipos.

"Hay diferencias económicas bestiales, en casa compites, luchas hasta el 90, estuvimos perfectos y no nos sirvió para nada. Aquí compites pero si no haces el partido perfecto no tienes posibilidades", lamentó.

Y admitió que ve a un Real Madrid que puede marcar una época en el presente: "Es el mejor equipo de LaLiga, lo ha demostrado, y está en la final de la Champions".

"Mi opinión es que dentro de unos años, igual me la tengo que comer, pero siempre ha habido varios equipos que han marcado tendencia. Lo hizo el de la Quinta que ganó cinco ligas, luego el Barcelona y ahora el Real Madrid es superior", confesó.

"Vienes a intentar ganar pero tienes que hacer el partido perfecto. Ahora Carlo da tres días libres y es capaz de ganar en Villarreal. Es increíble. Con la segunda unidad ganó en San Sebastián o 0-4 en Granada. La diferencia es muy grande. Nosotros hoy no hemos estado como quiero y tenemos que corregirlo el sábado para celebrar la gran temporada que hemos hecho", sentenció.