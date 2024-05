Luis Enrique ignora una pregunta sobre Mbappé y el Real Madrid: "Me gustan los días lluviosos"

Tras el anuncio de Kylian Mbappé del pasado viernes, en el que confirmó su salida del PSG este mismo verano, el club parisino debe afrontar una nueva etapa sin su gran estrella. Al mando del proyecto quedará, a priori, un Luis Enrique que ha conseguido añadir la liga francesa a su palmarés, pero que no ha dado el salto en Europa que se esperaba en este último año de Mbappé en el equipo.

Este martes, en rueda de prensa, la atención de los medios se ha centrado en la marcha de Kylian, con uno de los periodistas preguntando al entrenador del PSG sobre su marcha, intentando, presumiblemente, pillar desprevenido al técnico, formulando la consulta dando por hecho que Mbappé llegará, sin atisbo de duda, al Real Madrid.

El periodista en cuestión le pidió al asturiano algún consejo para el futbolista, ya que Luis Enrique conoce el club blanco por su etapa como jugador. El entrenador evadió por completo la pregunta: "Yo creo que el día de hoy es un día lluvioso pero a la vez muy bonito porque permite que se respire un aire diferente".

No contento con eso, el entrenador del PSG continuó por la misma tangente: "Me gustan los días lluviosos. Me recuerdan a mi tierra, Gijón. Yo soy gijonés al cien por cien; 'playu', como nos llamamos entre nosotros".

Question hors sujet d'un journaliste en conférence de presse, réponse hors sujet de Luis Enrique. 😂 pic.twitter.com/fDgLWTRGI2 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) May 14, 2024

Mostrando su desinterés en dar una respuesta adecuada a la pregunta en cuestión, Luis Enrique sentenció irónicamente: "Creo que he respondido perfectamente a lo que me preguntabas". Ante la atención del entrenador asturiano, el destino final de Kylian Mbappé sigue sin confirmarse, por lo que habrá que esperar a un anuncio oficial.