Cinco curiosidades sorprendentes de las jaulas de los combates de MMA

Las artes marciales mixtas (MMA) son una de las disciplinas deportivas más populares del momento y sus adeptos son cada vez más. Una de las principales peculiaridades de este deporte reside en el lugar en el que se desarrollan los combates: una jaula con suelo ligeramente acolchado donde los luchadores miden sus fuerzas en asaltos de cinco minutos. Si practicar un deporte en un espacio vallado ya resulta llamativo de por sí, existen algunas curiosidades en torno a las jaulas de MMA que merece la pena conocer.

Chuck Norris, la gran inspiración

La jaula con forma de octágono fue utilizada por primera vez en UFC 1 el 12 de noviembre de 1993. La idea original partió de varias cabezas pensantes que contribuyeron a su diseño, una de ellas fue la de Jason Cusson, director de arte que fabricó el primer octágono de UFC. Cusson afirmó haberse inspirado en Chuck Norris, que protagonizó en 1980 una película de artes marciales cuyo título original es The Octagon (en castellano, Duelo final).

El 'padre' de Conan es uno de sus creadores

El primer evento de UFC fue concebido por Rorion Gracie and Art Davie como un espectáculo de lucha televisada. Ambos tenían claro que no querían que los combates se disputaran en un ring convencional y contrataron a John Milius —director de la película Conan, el bárbaro— para que ofreciera una perspectiva más cinematográfica al proyecto. Así, la premisa básica con la que surgió la jaula fue la de crear un espacio en el que se pudiera entrar, pero del que no se pudiera salir. Al mismo tiempo, la verja permitía que los luchadores no pudieran ser empujados fuera de la zona de combate, cómo sí ocurre en otros deportes como el boxeo o muay thai.

Caimanes y un foso

Para añadir espectacularidad al show de UFC, una de las ideas que barajaron los padres del octágono de UFC 1 fue rodear la zona de combate con un foso con caimanes. Otra idea descabellada fue la de cercar a los luchadores con una verja electrificada al más puro estilo de Jurassic Park. No obstante, estos planteamientos fueron descartados finalmente por motivos de seguridad.

No todas tienen forma de octágono

No es extraño cree que todas las jaulas en las que se practican MMA tiene forma de octágono. Nada más lejos de la realidad, pues en realidad esta característica forma es algo propio de UFC. En realidad, otras promotoras de alto nivel internacional como Bellator, PFL y One Championship —principales competidoras de UFC— usan rejas con forma circular y no octogonal. De hecho, el octágono es una marca patentada y registrada por la UFC.

Bruce Buffer presentando una pelea en el octágono de UFC INSTAGRAM ufc

Los griegos lo hicieron antes

Las MMA no son el primer deporte que se practica en una jaula, y es que los luchadores enjaulados existen desde los tiempos de la Antigua Grecia. En aquella época el pancracio era el deporte de combate (sin armas) más extremo y consistía en una combinación de boxeo griego antiguo con patadas y lucha muy similar a las actuales MMA. Se convirtieron en deporte olímpico en el año 648 B.C