La noche más amarga de Casemiro en el Manchester United: "Está envejeciendo"

Carlos Henrique Casemiro, actual jugador del Manchester United, vivió una auténtica pesadilla futbolística durante el último encuentro liguero de los 'Red Devils' ante el Crystal Palace. El brasileño tuvo varios errores de peso en la derrota de su equipo por 4-0 en Selhurst Park y las dudas acerca de su rendimiento ya son una realidad: "Deben decirle que esto tiene que parar".

El exfutbolista y leyenda del Real Madrid tuvo que ejercer de capitán y ocupar la plaza del eje central de la zaga por las numerosas que arrastraba su equipo para visitar a 'the eagles'. Sin embargo, el 'plan' de Erik ten Hag sucumbió ante las embestidas y la alegría del juego ofensivo del Palace, que aprovechó la circunstancia y la debilidad defensiva de un Casemiro que perdió un total de 16 balones y fue driblado hasta en 8 ocasiones durante todo el encuentro.

Error mayúsculo en el 1-0 y en el 3-0

La pesadilla de Casemiro comenzó con un espectacular regate de Michael Olise al futbolista brasileño para anotar el primer tanto del partido. Minutos después, y con 2-0 en el marcador, el carioca anotó de cabeza el gol que, presumiblemente, comprimía el partido... pero fue anulado por fuera de juego.

Justo antes de cerrarse la lata y el marcador en Selhurst Park, el 18 del Manchester United volvió a llegar tarde a una marca y Tyrick Mitchell anotaría el 3-0 para el delirio de toda la grada local desplazada hasta el feudo de las 'águilas'.

No obstante, este no sería el último error de Casemiro sobre el césped: en el 4-0 de Michael Olise, segundos antes el brasileño perdió la posesión ante el colombiano Daniel Muñoz y este regaló el cuarto y definitivo tanto al futbolista francés, que cerró una actuación prodigiosa con un doblete de goles en su cuenta particular.

Duras críticas a Casemiro

Jamie Carragher, exjugador y leyenda del Liverpool, criticó duramente la actuación de Casemiro y aseguró que debería dar por finalizada su andadura en las ligas de máximo nivel. "A Casemiro sólo le quedan otros tres partidos al máximo nivel. Los dos partidos de liga y la final de Copa", añadió en 'Monday Night Football', programa de Sky Sports.

"Debería estar pensando: necesito irme a la MLS o a Arabia Saudí. Lo digo muy en serio. Está envejeciendo, la gente que lo rodea debe decirle que esto tiene que terminar. Es un jugador demasiado bueno para hacer una actuación como esa y que el Crystal Palace se ría de él... Un hombre de ese nivel no debería estar pasando por lo que está pasando", finalizó.