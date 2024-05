Bochornosa pelea entre padres durante un partido de niños de ocho años en Sabadell.

El pasado sábado se vivieron unas bochornosas imágenes en el Campo Municipal de Fútbol del Polideportivo Olimpia, en Sabadell. Durante un partido entre el Sabadell y el EFB Ripollet de prebenjamines S8 B, con niños de ocho años, sus padres protagonizaron una gran pelea.

En el vergonzoso enfrentamiento acabó una persona herida y hasta allí se desplazaron los Mossos d'Esquadra. No recibieron ninguna denuncia, pero identificaron a varios involucrados.

El Ripollet afirma en un comunicado que en el acta arbitral se destaca que todo se inició cuando el padre de un jugador del Sabadell saltó al terreno de juego y amenazó al árbitro: "Te cogeré por el cuello".

"Me he visto obligado a abandonar corriendo el terreno de juego, y otros padres y público han interceptado al individuo y no se han producido más incidentes", afirma el colegiado en el acta según el comunicado del conjunto visitante.

El Ripollet ha emitido ese escrito para tirar por tierra las acusaciones que se hacen en el vídeo viralizado. En él se puede escuchar a una mujer responsabilizando al equipo visitando de todo lo sucedido.

"Tras una discusión verbal, un padre del otro club dio un golpe a un miembro del nuestro, desencadenándose los hechos que se ven en el vídeo que se ha hecho público", afirma el Ripollet.

En ese mismo comunicado también ha condenado lo sucedido: "Cuando esta acabe, procederemos a prender las medidas con los implicados para que esto no vuelva a suceder".

Desde la escuela del Sabadell también se ha emitido un comunicado sobre lo ocurrido: "El club rechaza que situaciones como esta tengan espacio en el mundo del fútbol y nuestra sociedad y trabaja firmemente para eliminarlas". Además, asegura que va a "tomar las medidas que considere oportunas con todas las personas implicadas".

El Ayuntamiento de Sabadell se ha pronunciado a través de Montse González, teniente de alcaldesa y regidora de Deportes, quien ha asegurado que "el deporte también tiene que ser educador".