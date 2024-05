El conmovedor mensaje de un emocionado Marcel Granollers tras proclamarse número 1 del mundo de tenis en dobles

Marcel Granollers ha hecho historia en el tenis español después de convertirse en número uno del mundo junto al argentino Horacio Zeballos tras alcanzar la semifinal del Masters 1000 de Madrid. El español, que ha apostado por los dobles a pesar de las dificultades, no pudo evitar emocionarse tras conseguir dicha hazaña.

"Ha sido una locura. No hemos empezado bien, pero le hemos dado la vuelta y en el gran desempate parecía encarrilado, luego se ha complicado y hemos pasado a tenerlo casi perdido", explicó tras el partido con la voz entrecortada y visiblemente emocionado.

"Aún no me lo creo. Estoy muy feliz, he superado momentos muy difíciles y complicados. Seremos el lunes números uno, pero ha habido un largo camino y ha sido muy difícil. Hemos atravesado por momentos buenos y otros no tan buenos, pero nos hemos mantenido", añadió el doblista español.

"Ha sido especial, además, haberlo hecho en mi país, en Madrid, con mi gente", apuntó Granollers que, con 38 años, recordó todo lo que ha tenido que atravesar en su carrera y el hecho de haber tenido que dejar de lado su recorrido individual para centrarse en el dobles. "Cuando las cosas ya no iban tan bien, aposté por los dobles y ahora se ve que la decisión fue buena", apuntó.

Por último, su compañero, Horacio Zeballos, tiró de humor y le declaró su amor tenístico a su compañero: "Si mi mujer no se pone celosa, le voy a pedir casamiento porque es una pareja muy linda".

Es la primera vez el español asciende a la cima de la clasificación mundial, no obstante, Granollers ha conseguido numerosos éxitos a lo largo de su carrera. En este sentido, ha conquistado siete Masters 1000 y unas Finales ATP.

Los tenistas, en Madrid, apuntan a su primer trofeo del 2024. Los rozaron en Auckland, Buenos Aires y Masters 1000 de Indian Wells. En un partido dramático, sobre todo en el super tie-break, y tras salvar cuatro puntos de partido, ganaron al monegasco Hugo Nys y al polaco Jan Zielinski