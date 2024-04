"Deberían respetar más a la mujer": el palo de la tenista Ons Jabeur al Mutua Madrid Open

La tenista tunecina Ons Jabeur ha vuelto a brillar en Madrid, en el Mutua Madrid Open al que no ha dudado en atizar con unas duras declaraciones. En concreto, la jugadora aprovechó el altavoz que le otorgó el pase a cuartos de final para señalar la diferencia de trato entre hombres y mujeres en el certamen celebrado en España.

"El tenis es uno de los deportes de los que estoy muy orgulloso de formar parte siendo mujer. Sin embargo, siento que todavía nos queda mucho camino por recorrer, sobre todo aquí en Madrid y en Roma", señaló la jugadora de 29 años nacida en Túnez en unas declaraciones en las que se extendió posteriormente.

"Siento que deben respetar mucho más a las mujeres, deben respetar la manera en la que jugamos. Hay cosas que sentimos, quizás muchas cosas en los entrenamientos, nos fijamos en cómo tratan a las mujeres y a los hombres aquí y el trato es completamente diferente", aseguró la Nº. 9 del mundo.

"Soy una de esas personas que levanta la voz. Disfruto muchísimo viendo tenis femenino, deporte femenino, en general. Creo que nos merecemos algo mejor, y no lo digo sin hacer ningún esfuerzo, creo que es normal pedir que recibamos lo que merecemos", zanjó en su protesta previa a una profunda reflexión sobre el deporte femenino.

Todavía no he visto ni un solo partido femenino... Todo lo que muestran es masculino

"Hay veces que la gente juzga al tenis femenino sin ni tan siquiera ver un partido. Eso me molesta una barbaridad (...) me encantaría llegar al hotel, aquí en España, encender la televisión y ver que están retransmitiendo un partido de tenis femenino. Todavía no he visto ni un solo partido femenino. Todo lo que muestran es masculino, y entiendo que hay muchos españoles jugando, pero, ¿es tan difícil pedir un solo partido? Es muy frustrante ver eso", sentenció.