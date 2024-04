El luchador georgiano Misha Goriashvili triunfa en WOW Costa Blanca

WOWfc (The Way of the Warrior), una de las promotoras de Artes Marciales Mixtas (MMA) más importantes de España, volvió a hacer vibrar a los fans de las MMA que se congregaron el pasado sábado para asistir a WOW Costa Blanca en el VB Spaces de Alicante, cuna de grandes luchadores. En la pelea estelar Misha Goriashvili, el georgiano afincado en Mataró, venció por KO técnico al italiano Dylan Hantig en el primer round.

Entre los preliminares y arrancando fuerte una velada que ya prometía sobresaltos y muchas emociones, Luis Coronel venció por sumisión (mataleón) en el primer asalto a Javi Navarro. El nigeriano Samuel Tabi también se llevó el triunfo con un sometimiento por mataleón en el primer asalto ante Álex Esteban.

También destacaron en WOW Costa Blanca las actuaciones de Harrinson Josiah (catchweight 73), que noqueó a Hugo Suárez y el TKO de Alejandro Manzorro a Elías 'El Animal' Errahali. Además, Dimitri Barkaia se llevó la victoria por decisión unánime ante Andrés Antón y Antonio 'El Ogro' Amaya se impuso a Ricardo Loli por decisión dividida.

En el sexto combate, el peso gallo Seydi Cámara ganó por decisión unánime contra Marius Nagi y Rachid 'El Tornado' Archoui, campeón de la Copa WOW, venció por sumisión de guillotina al maño Richard “La Pantera” Jacome.

WOWfc acaba de firmar un acuerdo pionero con UFC a través del cual sus veladas estarán disponibles en streaming en la plataforma UFC Fight Pass. Esta iniciativa dará enorme visibilidad a los luchadores españoles y servirá de catapulta para la UFC. El siguiento evento de la compañía española será WOW 14 en la Plaza de Vistalegre en Madrid, que ya contará con la retransmisión en vivo para UFC Fight Pass.