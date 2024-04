Un árbitro de la Euroliga es cazado robando en el aeropuerto de Belgrado: "Este tipo fue el peor"

Matej Boltauzer, un conocido árbitro de la Euroliga desde el año 2003, ha sido protagonista en las últimas horas tras hacerse públicas unas sorprendentes imágenes donde se ha podido apreciar al esloveno robando en el aeropuerto de Belgrado, Serbia.

Los hechos, que se produjeron durante el pasado 5 de diciembre del 2023 tras un Partizan - Mónaco, provocaron la detención del colegiado por sustraer un frasco de perfume de la marca Tom Ford valorado en 221 euros en el Duty Free del aeropuerto.

Matej, tras ser pillado por los distintos agentes de seguridad, admitió el robo y reconoció sus malas acciones, según informan los medios locales. No obstante, el diario serbio Republika admitió haber contactado con Boltauser y el propio colegiado aseguró que "no" sabía "nada" al respecto sobre el tema: "Lo siento, no puedo hablar".

Tras conocerse dicho escenario, las redes sociales se hicieron eco de lo sucedido y las primeras impresiones no tardarían en llegar. Matt Janning, exjugador del Baskonia, cargó duramente contra el colegiado en Twitter: "¡Este tipo ha estado robando durante años! La Euroliga tiene un montón de árbitros geniales, pero este tipo fue fácilmente el peor y no es difícil mirar y ver por qué".

La Euroliga ya ha abierto un expediente disciplinario al árbitro de 49 años y ha comenzado a recopilar toda la información posible acerca de un suceso que ha dado la vuelta al mundo del baloncesto.