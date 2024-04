El momento más tenso del anuncio de la continuidad de Xavi: "Si han dicho esto es para hacer daño"

Todo apuntaba a que el FC Barcelona tendría nuevo entrenador la próxima temporada después de que Xavi Hernández anunciase su adiós. Tres meses después, el catalán ha cambiado de opinión: continuará, al menos, el próximo año, cumpliendo así su contrato. Esa decisión, sin embargo, ha venido acompañada de polémica.

Poco antes de que el técnico compareciese en rueda de prensa junto al presidente Joan Laporta para anunciar su continuidad, El món a Rac1 informaba de que la junta directiva podría estar en contra de la continuidad del de Terrassa, que se habría negado a perdonar el dinero que le correspondía por su último año de vinculación con el club. Esa postura habría obligado a Laporta a aceptar su continuidad pese a la negativa de su junta directiva.

"Si han dicho esto es para hacer daño, porque el presidente y Deco saben que si yo no continuaba no iba a cobrar ni un euro, lo he dicho públicamente", ha explicado, visiblemente molesto, Xavi. "Creo que es muy injusto. Es directamente a dañar a mi persona. No me conocen".

No ha terminado ahí la respuesta del entrenador culé, que ha insistido en que "sabe perfectamente el presidente que, si no hubiera continuado, el dinero de mi contrato era para el siguiente entrenador... así se lo he transmitido y no ha cambiado".

"Permíteme que ratifique las palabras de Xavi. Él se ha portado siempre con un sentimiento barcelonista y una dignidad propias de la persona que es. Esto lo dijo desde el primer momento, que le honra, y es una muestra más de su barcelonismo", ha añadido Laporta, por su parte, para zanjar el tema.