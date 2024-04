Alex Pereira rechaza la primera oferta de Ankalaev para pelear por el cinturón de UFC de los semipesados

Las negociaciones para concretar cuál será la próxima defensa del título del peso semipesado de UFC que ostenta Alex Pereira ya se han iniciado. Todo parece indicar que su próximo rival será el daguestaní Magomed Ankalaev, pero lo que no está tan claro es cuándo se llevará a cabo este combate.

En principio, Alex Pereira quiere pelear cuanto antes. Tanto es así que, si por él fuera, ya estaría compitiendo en Brasil en UFC 301. Sin embargo, parece que los planes de Ankalaev van por otro lado y ha propuesto que el enfrentamiento se haga a finales de año en Abu Dhabi.

Lógicamente, esta oferta ya ha sido rechazada por Pereira, que no está dispuesto a esperar tanto tiempo. De hecho, ha planteado que, quizás, el problema es que el daguestaní no está preparado. "No quiero pelear a fin de año, quiero pelear antes. La propuesta de Ankalaev tal vez demuestre que no está listo. Si tengo que pelear allí, lo haré, pero si no es en la fecha que quiero, entonces no es lo mejor para mí", han sido las palabras del campeón de UFC.

Alex Pereira ganó su cinturón del peso semicompleto frente a Jiří Procházka en noviembre de 2023 y viene de fulminar a Jamahal Hill en el primer asalto en UFC 300. Ankalaev, por su parte, viene de ganar por KO a Johnny Walker y de empatar con Jan Błachowicz en una pelea reñida que debió coronar a un campeón de las 205 libras pero que UFC prefirió dejar vacante.