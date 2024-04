La intrahistoria del desconcertante 'gol fantasma' del clásico: de la desesperación de Lamine Yamal al apuro del VAR...

El 'gol fantasma' de Lamine Yamal en el clásico Real Madrid - FC Barcelona celebrado este domingo en el Santiago Bernabéu ha dado la vuelta al mundo. Fue la mayor polémica de un partido que dejó completamente zanjada la liga a favor de los merengues (3-2), una acción que generó muchísimo desconcierto en el campo y que puede traer cola si los culés solicitan finalmente la repetición del partido.

La secuencia, de apenas segundos, comenzó con el remate forzado del joven culé y la mano rápida de Andriy Lunin. A partir de ahí, desconcierto total en un área donde las felicitaciones al portero se mezclaban con las protestas de los blaugranas, como ha podido desvelar el programa 'El Día Después' de Movistar+ con sus imágenes exclusivas.

El primero en saltar como un resorte fue el propio Lamine, autor del 'gol fantasma', que corre hacia César Soto Grado con la mano levantada, a medio celebrar el gol. Sin embargo, el colegiado no habla con Lamine, sino con Lewandowski, al que trata de explicar que en España no existe la tecnología de la línea de gol.

"Estoy esperando, no hay tecnología de gol, solo hay VAR", le comenta a un Lewandowski poco convencido con la explicación. Gündogan, también insiste, pero Soto Grado no puede hacer más que esperar a las indicaciones de la sala VOR.

"Estamos haciendo un 360º para encontrar la toma porque no la tenemos. Nos está tapando el cuerpo de Lunin, un segundo... seguimos buscando la evidencia", escucha el colegiado mientras pide calma a los que ven lo que él no puede ver en cada lance del juego. "No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante, revisamos todas las cámaras", dice César Soto Grado a sus ayudantes.

A la vez trata de sembrar la calma en el césped, pero es difícil ante un Lamine Yamal que insistía con su "árbitro estaba dentro" a la vez que volvía a señalar el reloj. Más calma sembraba Koundé en sus palabras a Lamine: "tranquilo, es gol seguro".

"Estaba dentro, no tiene reloj... ¡Cómo no tienen un puto reloj", le dice el joven canterano blaugrana a un Vinícius expectante a la vez que los silbidos de la grada convertían al Santiago Bernabéu en una caldera.

"¿Por qué tardan tanto?", dice un Modric cansado de la espera antes de la instrucción de la sala VOR que cerró el caso: "César, vamos a reanudar con saque de esquina, no tenemos evidencia de que el balón haya entrado. Reanuda con saque de esquina, no tenemos ninguna evidencia", zanjan desde arriba para decepción de los blaugranas.