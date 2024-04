Sale a la luz el audio de los árbitros en el 'gol fantasma' del Barça en el clásico: "No hay evidencia de que haya entrado, reanuda"

El Real Madrid - Barça de este domingo quedó marcado por la polémica del gol fantasma no concedido a los culés, un tanto que podría haber cambiado drásticamente el marcador final y que ha desatado la discusión a raíz de unas imágenes que no dejan clara la decisión arbitral, ahora desvelada por la Federación a través de los audios del colegiado y los árbitros de la sala VAR.

"No hay tecnología de gol, debemos esperar, estamos revisando", comenta el colegiado César Soto Grado a los jugadores del Barça que le reclaman el gol de Lamine Yamal. Mientras, César recibe indicaciones: "Estamos haciendo un 360ª para encontrar la toma porque no la tenemos. Nos está tapando el cuerpo de Lunin, un segundo... seguimos buscando la evidencia".

"No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante, revisamos todas las cámaras", dice César Soto Grado a sus ayudantes de la sala. Mientras, pide calma a los jugadores: "Lo mejor es esperar", les dice a los culés.

Pero es entonces cuando llega la negativa de la sala y la decisión final. "No tenemos más cámaras", le comunican desde la sala tras revisar y descartar todos los ángulos posibles. "César, vamos a reanudar con saque de esquina, no tenemos evidencia de que el balón haya entrado. Reanuda con saque de esquina, no tenemos ninguna evidencia", sentencian en el audio compartido por los colegiados.

El partido continuó hasta el 3-2 final, resultado tras el que los culés señalaron como grave la ausencia de tecnología de línea de gol en la liga para este tipo de jugadas al límite. "Es una vergüenza", expresó Ter Stegen en una opinión secundada por Xavi.

Este lunes, en plena resaca de clásico, Joan Laporta compartió un comunicado oficial en el que advirtió que estudiarían la jugada y solicitarían la repetición del partido si fuera preciso en caso de comprobar la validez del mismo.