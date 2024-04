Sainz analiza su toque con Alonso: "Ha hecho un movimiento optimista para devolvérmela que le ha costado la carrera a él y a mí"

El incidente entre Fernando Alonso y Carlos Sainz en las últimas vueltas del sprint en el Gran Premio de China de Fórmula 1 acabó por perjudicar a ambos pilotos españoles. El de Aston Martin tuvo que retirarse de la prueba, mientras que el piloto de Ferrari perdió la posición con Checo Pérez y Charles Leclerc y cruzó la meta quinto.

Carlos Sainz, tras la carrera, ofreció su versión de los hechos justo antes de ir a hablar con los comisarios: "He atacado a Fernando, le he conseguido pasar bien. Luego creo que él ha hecho un movimiento optimista para devolvérmela que le ha costado la carrera a él y a mí".

El toque puso punto y final al sprint de Fernando Alonso, pero el madrileño pudo continuar: "He cogido bastantes daños y a partir de ahí me he ido para atrás. Una pena, porque podíamos haber luchado por el podio sin ese incidente, pero así son las carreras, es lo que hay", repasó 'Smooth Operator'.

Fernando Alonso también dio su versión del accidente: "Creo que la [curva] 7 la dimos pareados. Luego, en la 8, me intenté tirar por fuera y él abrió la trazada para no dejarme sitio, así que en la 9 hice lo mismo que él en la 8: tirarme por dentro para no dejarle sitio en la trazada. En la 8 yo me abrí para no tocarnos, en la 9 él no se abrió, así que nos tocamos".

Ambos pilotos fueron llamados para declarar ante los comisarios, que deberán evaluar si el episodio es merecedor de sanción. Antes de su conversación, Alonso no dejó pasar la ocasión de quitarle hierro al asunto: "Al final llevé yo la peor parte, porque tuve que retirarme, pero no duele mucho porque solo hubiera sido un punto o dos, y ha sido divertido, así que bien por esa parte".