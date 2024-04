Strickland promete que habrá "sangre" en la pelea con Paulo Costa en UFC 302

El mediático Sean Strickland vuelve al octágono de la UFC el próximo mes de junio en UFC 302. El anterior campeón del peso medio se enfrentará a Paulo Costa en la pelea coestelar de la velada, donde Islam Makhachev defenderá también el cinturón de peso ligero ante Dustin Poirier. Strickland ha prometido que va a hacer "sangrar" a Paulo Costa —a quién también ha llamado "sucio brasileño"— y que lo hará como un homenaje a Brasil, país de origen de su próximo rival.

Strickland comenzó el año como campeón de la división del peso medio, pero el 20 de enero cayó derrotado por decisión dividida en su primera defensa de título ante Dricus Du Plessis en UFC 297. Aunque 'Tarzan' ha intentado por todos los medios que se le concediera una revancha inmediata, parece que tanto la UFC como el sudafricano no están dispuestos. Y es que todo apunta a que Du Plessis defenderá el cinturón ante Israel Adesanya, que volverá este año a competir después de varios meses de descanso.

Así, Strickland, que incluso llegó a amenazar con marcharse de la compañía si no le dejaban volver a pelear por el cinturón, se ha "rendido" y ha terminado aceptando la pelea con Paulo Costa, séptimo en el ranking. "Me gusta Costa, es un tipo divertido", ha afirmado el luchador estadounidense en un vídeo subido a su canal de YouTube a principios de esta semana. "Me hace reír y está a favor de la libertad de expresión. Me gusta ese chico. Pero voy a hacer sangrar a ese sucio brasileño, y lo voy a hacer por Brasil. A Brasil ni siquiera le gusta Costa. Hola, Brasil, esto es para ustedes. ¡Hagámoslo!”, decía Strickland.

Paulo Costa llegará a la cita con Strickland en el Prudential Center de Newark tras una reciente derrota contra Robert Whittaker el pasado mes de febrero en UFC 298. El brasileño perdió por decisión unánime en lo que supuso la tercera derrota en sus últimas cuatro peleas, pues también perdió ante Marvin Vettori en 2021 —en su debut en el peso semipesado—y ante Israel Adesanya en 2020 cuando luchó por el campeonato del peso medio.