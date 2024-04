Volkanovski elogia al futuro rival de Topuria: “Siempre ha sido igual de bueno”

Después de UFC 300 Max Holloway se ha convertido en el hombre del momento dentro de las MMA. Su combate frente a Justin Gaethje por el título del “tipo más duro” (BMF) fue tan espectacular que está en casi todas las conversaciones de buena parte de los profesionales y aficionados de las MMA. Entre ellos Vokanovski, ex campeón del peso pluma hasta que Topuria le arrebató el cinturón.

El australiano ha querido poner de relieve que esta gran actuación no ha sido un renacimiento, como han señalado algunos aficionados, sino una prueba más del increíble y constante nivel del peleador hawaiano. "Como dije, Max nunca ha perdido el control. Mucha gente pensó que Max estaba acabado después de nuestras peleas. Pero esto nunca ha sido así, en absoluto. Max siempre ha sido igual de bueno y lo acabamos de comprobar una vez más. Tenemos que reconocer a Max Holloway", ha señalado Vokanovski en su canal de Youtube.

El ex campeón del peso pluma tenía claro desde antes de la pelea que Max Holloway era favorito. El australiano ha peleado con él tres veces y conoce muy bien sus habilidades. Lo que le sorprendió fue que la pelea acabara de la manera en la que lo hizo. "Ya he dicho que no me sorprendió su nivel. Obviamente, no esperaba que Gaethje recibiera un nocaut. Eso fue una sorpresa para mí", ha reconocido el australiano.

Alex Volkanovski es uno de los pocos luchadores que pueden decir que ha ganado a Max Holloway. El ex campeón de las 145 libras se enfrentó al hawaiano en tres ocasiones y las tres ganó, aunque alguna con polémica. Otros luchadores que han conseguido arrancar una victoria del estadounidense son Conor McGregor, Dustin Poirier y Dennis Bermúdez.