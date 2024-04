Carlos Sainz, el máximo rival de Max Verstappen en China, un circuito que puede beneficiar a Ferrari

La Fórmula 1 visita China por primera vez desde 2019 con un gran premio cargado de incógnitas. Una de las únicas predicciones mayoritarias es que Red Bull volverá a ser el equipo más rápido de este fin de semana, aunque el desconocimiento de la pista, su 'curioso' reasfaltado y la predicción de Christian Horner, jefe de equipo en la escudería de la bebida energética, sobre el posible fuerte ritmo de Ferrari dejan todo abierto hasta que arranquen los libres.

En una entrevista con 'Sky Sports', Horner predijo una buena actuación de Ferrari en China: "En ese circuito [Australia], Ferrari fue, definitivamente, competitivo, y entendemos que, probablemente, serán nuestro máximo rival".

Ferrari ha dado un gran paso al frente en 2024 en cuanto a la degradación de sus neumáticos, lo que puede ser muy importante en el trazado de Shanghái, históricamente muy duro con la parte delantera izquierda del monoplaza debido a sus duras frenadas y largas curvas con el acelerador a fondo.

Por el mismo motivo, el rendimiento de Aston Martin es una verdadera incógnita. El AMR24 es uno de los monoplazas que mejor cuidan las gomas, aunque sufre en curvas largas, como desveló Tom McCullough, director de performance en la escudería británica: “El AMR24 no tiene grandes problemas en curvas cortas o de alta velocidad. Sufrimos más en las curvas más largas, donde hay mucho apoyo".

Otra de las mayores dudas del fin de semana es el comportamiento del asfalto. Tras dar una vuelta de reconocimiento al circuito de Shanghái, Carlos Sainz explicó: "Creo que hay muchas incógnitas, sobre todo el asfalto parece que ha sido tratado de una manera muy particular. No creo que ni la FIA ni los equipos sepan muy bien lo que se ha hecho aquí, si ha sido un reasfaltado al completo o solo un extraño tratamiento de la pista, y es algo que no hemos encontrado recientemente en los circuitos de Fórmula 1".

'Motorsport.com' asegura que se ha realizado un tratamiento con betún, algo poco habitual en circuitos de esta índole, lo que podría propiciar distintos niveles de agarre durante un fin de semana al sprint, en el que los equipos solo tendrán sesenta minutos de entrenamientos libres antes de competir al máximo en la primera sesión competitiva, la primera clasificación, que determinará el orden de parrilla del sprint del sábado.