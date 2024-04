Bronca en el vestuario tras el Barça - PSG por una frase de Kylian Mbappé: "Esto es fútbol"

El partido entre el Barça y el PSG de la vuelta de los cuartos de Champions de este martes estuvo muy caldeado en todo momento y el ambiente hostil en la previa del encuentro también se pudo vivir durante el transcurso del mismo. Algo que no cambió al término de este y que pudo terminar en una auténtica pelea en los vestuarios debido a unas palabras de Kylian Mbappé que no sentaron nada bien a algunos jugadores del equipo de Xavi.

Tras la victoria por 1-4 por parte del PSG en el partido de vuelta, Mbappé entró al túnel de vestuarios celebrando y gritando junto a varios de sus compañeros. "Esto es fútbol y es en el campo donde hay que hablar", informa Mundo Deportivo que se le escuchó decir al delantero francés en español

Dichas palabras las escucharon los jugadores del Barcelona, a los que no les sentaron bien estas e incluso algunos de ellos se fueron a buscar al jugador. Fue en ese momento en el que el ambiente se caldeó aún más y terminó en insultos, gritos y empujones.

Al final, entre jugadores, el cuerpo técnico y los efectivos de asistencia y seguridad, se formó un gran cúmulo de personas que pudo terminar muy mal. No obstante, la pelea no llegó a las manos y no se produjeron agresiones ni daños físicos que haya que lamentar.

Lo cierto es que el encuentro tuvo varias ocasiones en las que se podía cortar la tensión: desde la roja a Araujo hasta los pitos a Dembelé. Todo ello, se incrementó por las ganas que tenía el PSG de imponerse al Barça después de haber perdido por 2-3 en el partido de ida en el Parque de los Príncipes.