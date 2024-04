Paco Jémez huye de Irán: "Ha sido de película, no lo podéis imaginar"

La aventura de Paco Jémez en el Tractor Sazi ha acabado. El entrenador español ha decidido poner punto y final a esta etapa tras la crisis internacional en la que se ve sumergida Irán. Después del ataque hacia Israel, el extécnico del Rayo Vallecano decidió regresar a España.

"Ha sido de película, no lo podéis imaginar. Es un país donde necesitas visado para entrar o salir, no tienes libertad de movimiento. Desde el ataque sobre Israel decidimos marcharnos. Se cerró el espacio aéreo ese día y al siguiente, pero después hablamos con el club para marcharnos, al ver que había opción de coger un vuelo a Estambul", ha afirmado.

El técnico ha desvelado que llegaron "a un acuerdo para rescindir y fuimos al aeropuerto sin saber seguro si el avión saldría o se cancelaría. La espera fue larga y tensa, pero ya estamos en casa".

"Es una cuestión de tranquilidad. No podía estar hablando todos los días con mis hijas y que me pidieran llorando que me fuera. Ya cuando se produjo el ataque a la embajada iraní debimos buscar la salida, pero con la acción sobre Israel ya era evidente", ha dejado claro.

Además, ha aclarado que "no es una cuestión económica, porque hemos perdonado dos años de contrato, o deportiva. Estábamos terceros en Liga y en cuartos de Copa, con un buen proyecto para crecer, pero necesitábamos salir por tranquilidad nuestra y de nuestras familias".

Jémez ha agradecido el trato del equipo: "El Tractor se ha portado fenomenal, ahora y siempre. Nos pagaron religiosamente desde que llegamos, nos arreglaron los visados cada vez que quisimos salir... Incluso en este momento crítico, ya que el dueño tiene una compañía aérea".

El entrenador califica su paso por el Tractor muy "enriquecedora", pero no se ha acomodado a las tradiciones de Irán. "Es un país distinto, no es como otros donde puedes moverte con libertad. Las normas son muy estrictas", ha afirmado.

Sobre la situación del conflicto, ha dicho: "La tensión de los últimos días convertía la situación en imprevisible, y en la Embajada no tenían seguridad absolutamente de nada. Temen la represalia de Israel y no creen que sea una acción puntual. Ojalá no pase nada, pero teníamos que salir con urgencia. La tranquilidad y la seguridad están por encima del deporte o el dinero".