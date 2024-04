Jude Bellingham señala los motivos del bajón en su rendimiento: "Tengo que ser más responsable"

Jude Bellingham habló este martes alto y claro sobre la actualidad que atraviesa el equipo y el concreto él mismo, uno de los jugadores con peor nota de la ida de los cuartos de Champions ante el Manchester City, en unas declaraciones con mucha autocrítica en las que analizó su repentino bajón de rendimiento.

"Empecé la primera mitad de la temporada muy bien, hasta enero, ganando la Supercopa. Lo que me mató un poco en cuanto al ritmo fue la lesión contra el Girona", dijo sin esconderse ante el evidente freno en su progresión después de un debut estelar con los merengues.

"Finalmente supero esto, el dolor en el tobillo, y juego contra el Valencia; marco un gol, me sancionan... Tengo que ser más responsable, me ha afectado al ritmo que tenía", reflexionó al respecto de una sanción poco favorecedora para la reentrada en dinámica.

Por último, el futbolista asumió que su rol en el equipo ha variado y que no solo consiste en "más que marcar goles", objetivo que aún tiene en mente. "En los últimos dos meses, mi papel en el equipo ha cambiado un poquito, cosas pequeñas que he tenido que ajustar, cambiar y trabajar un poquito más para el equipo, y no me importa hacer esto, pero quizás pierdo un poco de eficacia dentro del terreno de juego (...) No esperaba marcar tantos goles aquí, pero quiero seguir tomando la responsabilidad y marcando más goles".

Jude, con ganas de resarcirse del partido de ida

El inglés, consciente de que el partido de ida ante el City no ha sido su mejor actuación del curso, mostró su hambre de saltar al Etihad a por el billete a semifinales. "Esos son los partidos que quiere jugar un equipo como el Real Madrid. Estoy muy emocionado por el partido y no puedo esperar a saltar al césped y jugar", zanjó sin esconderse ante el gran reto en su país natal.