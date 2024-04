Guardiola: "Sé que cuando digo cosas buenas sobre el Madrid, la gente no me cree"

Guardiola vuelve a interponerse entre el Real Madrid y unas semifinales de la Champions League: esta vez, todo se decidirá en el Etihad Stadium, donde este miércoles se disputa la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Antes del duelo, el técnico de los citizens ha elogiado al conjunto blanco, pese a que "cuando digo cosas buenas sobre Madrid, la gente no me cree".

"El Real Madrid tiene un equipo muy bueno, pero también la temporada pasada, y la anterior, siempre tienen un buen equipo. Esa es mi sensación. Sé que cuando digo cosas buenas sobre Madrid, la gente no me cree. La gente cree que son bromas o algo así... La gente mira más mis comentarios ahora y no lo puedo controlar. Siempre tengo una buena opinión sobre la calidad y la historia del Madrid, soy honesto", ha explicado en la rueda de prensa previa al partido.

Y ha señalado que, pese a que Ancelotti puede tener preparadas algunas "sorpresas" en su planteamiento de partido, "no los temo", si no que "los respeto mucho". En este sentido, recordó que "los he enfrentado muchas veces", pero "si digo que me producen temor, estaría siendo falso", aunque "obviamente hay una rivalidad, quieres derrotarlos".

El de Santpedor, además, ha reconocido que "jugar ante el Real Madrid siempre ha sido y será especial para mí", aunque "lo importante es saber lo que tenemos que hacer para ganar mañana, cambiar algunas cosas y tratar de rendir mejor".

Además, Guardiola ha advertido de que los blancos son "muy peligrosos", porque son "esa clase de equipo que puede causarte problemas". "Y saben que vamos a dar todo en el partido. Los partidos anteriores han sido buenos. Es un partido de golpes. Habrán visto cómo hemos jugado. Arreglarán ciertas cosas. Vamos a ver qué pasa", auguró.

"Ningún partido es igual, tampoco al de la temporada pasada. Por supuesto, no seremos como la temporada pasada, lo sabemos, aprendemos. Es imposible, nos conocemos mejor, pero al mismo tiempo intentaremos hacer lo que tenemos que hacer. Es la semana más difícil, pero es mejor jugarla que no jugarla", recordó sobre el 4-0 que el City le endosó a los blancos en el Etihad del curso pasado, antes de revelar que el "objetivo" es pisar semifinales continentales por cuarto año consecutivo.