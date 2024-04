La sanción a Cristiano Ronaldo por agredir a un rival y amenazar al colegiado: dos partidos y una multa económica

La Federación Saudí de fútbol ya ha decidido una sanción para Cristiano Ronaldo: dos partidos y una cuantiosa multa económica. El jugador luso, mientras disputaba el encuentro de semifinales de la Supercopa de Arabia entre el Al Nassr y el Al Hilal (1-2), agredió a un rival en la banda con dos codazos, un hecho que provocó su expulsión del terreno de juego de forma inmediata.

Mohammed Al Huwaish, árbitro principal del encuentro, recogió dicha acción en el acta y podrían castigar a Cristiano hasta con dos partidos (mínimo) de sanción. No obstante, esta decisión no es, por el momento, definitiva: el Al Nassr entregará a la Federación las alegaciones del jugador portugués durante este próximo domingo 14 de abril, por lo que no habrá nada oficial hasta esa fecha.

Ronaldo fue expulsado en el minuto 88 de partido de la segunda semifinal de la Supercopa de Arabia Saudí tras agredir, con dos codazos, a un rival en la banda. Con un resultado a favor del Al Hilal (2-1), el portugués quiso recuperar la pelota para sacar rápido desde la banda y agredió a su rival, provocando la tarjeta roja directa por parte del colegiado principal.

Cristiano, además, amenazó al árbitro (solo hizo el gesto) levantándole el puño mientras seguía con las protestas. Asimismo, el luso se dirigió al público del Al Hilal, que estaba coreando el nombre de "Messi, Messi", cuando se dirigía a vestuarios. Si dicha sanción sigue vigente tras la entrega de las alegaciones, Ronaldo se perderá los encuentros ante Al-Feiha y Al-Khaleej.