Sterling, convencido de que podrá pelear contra Topuria si consigue una gran victoria en UFC 300

Aljamain Sterling debuta este fin de semana en el peso pluma de la UFC ante Calvin Kattar en UFC 300. El que fue campeón del peso gallo llevaba un tiempo barajando la posibilidad de subir de categoría. Así, tras haber perdido el cinturón en agosto del año pasado y con el actual campeón —Sean O’Malley— sin ninguna intención de concederle una revancha, 'Funkmaster' decidió que era el mejor momento para llevar a cabo la idea.

Ahora, el luchador de ascendencia jamaicana está convencido de que si tiene una actuación destacada ante Kattar en una velada histórica como la de este fin de semana podría tener opciones de luchar directamente por el título contra Ilia Topuria, el actual campeón de la división. "Ilia Topuria ha dicho lo que ha dicho, que no hay aspirantes al cinturón, así que ¿por qué no saltarse la fila en lugar de meterse en el duro desafío de una fila?", dijo Sterling a los medios durante el día de la prensa de UFC 300.

El anterior campeón de peso gallo, que tiene un récord de 34-4, cree que puede llegar a ser más competitivo en esta nueva división, en la que apenas tendrá que bajar unos siete kilos, en lugar de los once que bajaba en las 135 libras. "Hay muchas cosas que siento que no he podido mostrar en el octágono debido al consumo de energía, el recorte de peso, creo que ahora podremos ver muchas más cosas llamativas y volver a el verdadero funk", dijo el luchador.

No será la primera vez en su carrera que Aljo compita en el peso pluma, donde en 2011 —antes de fichar por UFC— consiguió un triunfo por KO ante Evan Chmielski. No obstante, ha pasado mucho tiempo desde aquello y este fin de semana, 'Funkmaster' tendrá que probar su nivel en esta nueva división para demostrar si realmente es digno de pelear contra Topuria. Al otro lado del octágono tendrá al número ocho del ranking, Calvin Kattar, que llega a esta cita tras una lesión y no gana en el octágono desde enero de 2022.