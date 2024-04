Pedro Rocha, imputado por el caso Brody y con expediente sancionador del TAD: qué sucede ahora con la RFEF

El candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha, ha pasado de testigo a ser imputado en el caso Brody. Rocha estaba citado este viernes para declarar ante la jueza Delia Rodrigo, que investiga el presunto desvío de fondos asociado a contratos durante la gestión al frente de la entidad de Luis Rubiales.

Además, el TAD ha abierto expediente a Rocha debido a que ha admitido a trámite la denuncia presentada por Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entradores (CENAFE) contra él y la Comisión Gestora y, este podría terminar inhabilitado al ejercicio de su cargo.

La imputación del expresidente de la gestora de la RFEF, así como la apertura del expediente sancionador al único candidato a presidir la Federación, abre un período de incertidumbre. Este jueves se conocía que Rocha es el único que ha conseguido reunir los 21 avales necesarios para poder ser candidato, de hecho, este mismo lunes, iba a ser nombrado presidente de la RFEF.

No obstante, tras la imputación, el expresidente de la gestora podría no ser nombrado. El escenario más probable es que este sea inhabilitado por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) debido a su condición de imputado en el caso Brody, pero de momento solo le ha abierto expediente.

Rocha había logrado reunir más de 100 avales sobre los 140 posibles, lo que había dejado sin ninguna opción al resto de candidatos a poder presentarse.

Asimismo, habrá que ver cuál es la reacción de la RFEF, el CSD, UEFA y FIFA dada la experiencia con otros trabajadores de la Federación que han sido investigados y apartados de sus respectivos puestos, aunque hay que aclarar que Rocha puede ser proclamado presidente siendo "investigado" mientras no sea suspendido. No se descarta la posibilidad de que la FIFA pueda intervenir en este asunto, puesto que el organismo ya lo ha hecho en situaciones similares a la actual.

Causa de ilegibilidad

Según el reglamento electoral del Consejo Superior de Deportes (CSD), cuyas bases están publicadas en la RFEF, este recoge que podrá ser candidato a la Presidencia cualquier persona, española y mayor de edad, que no incurra en causa de "incapacidad o inelegibilidad". Dentro de las causas de "ilegibilidad" se contempla el estar inhabilitado para ocupar cargos directivos o de representación en el ámbito deportivo. Por el momento, Rocha no se encuentra en esta situación, ya que solo se está como investigado y no hay resolución firme sobre el caso.

Posibles nuevas elecciones

En este sentido, tal y como recoge el artículo 17 en su párrafo 11 del reglamento del CSD, se convocarían elecciones en el caso de que este fuera inhabilitado: "Cuando la persona que ostente la presidencia de una federación deportiva española sea suspendida o inhabilitada por resolución definitiva, se procederá la convocatoria de elecciones a la presidencia de dicha federación, salvo que se suspenda la ejecutividad de la resolución sancionadora". Es decir, si Pedro Rocha es inhabilitado, el proceso de elección al presidente volvía a comenzar de nuevo.

En el caso Brody se investiga un presunto desvío de fondos asociado a varios contratos de la Real Federación Española de Fútbol en el período comprendido entre 2018 y 2023, una etapa en la que Luis Rubiales era el presidente de la RFEF, y Rocha, su vicepresidente económico. Entre ellos, un contrato para el traslado de la Supercopa de Arabia Saudí firmado por Rubiales y por la empresa Kosmos, del que es propietario Gerard Piqué.