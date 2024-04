Medvedev pierde de nuevo los papeles en Montecarlo: tira la raqueta a la lona y pide la expulsión del árbitro

Daniil Medvedev, actual número 4 del ranking mundial, ha vuelto a protagonizar, por segundo día consecutivo, una lamentable escena dentro de una pista de tenis. El ruso, que ha sido doblegado por su compatriota Karen Khachanov por 6-3 y 7-5, reaccionó de forma agresiva ante una decisión del árbitro principal del partido, Carlos Bernardes.

El histórico colegiado tuvo que lidiar con la tensión y la ira del exnúmero uno del mundo, que se mostró muy molesto con una de las decisiones del juez sudamericano. Tras perder el primer set y sufrir un break decisivo en contra con 6-5 en el marcador, Medvedev lanzó con todas sus fuerzas la raqueta sobre la lona de la pista. A partir de ahí, decidió increpar al colegiado antes de mantener una conversación con Cedric Mourier, supervisor de la ATP.

"¿Pedí al fisio?", añadió Daniil, en reiteradas ocasiones, a Bernardes después de observar como entraban en pista dos especialistas médicos. "Les dije que vinieran a por el sangrado", contestó de forma cordial Bernardes. A raíz de este momento de tensión, Mourier se acercó para tranquilizar a Medvedev, que no dudó en estallar delante del supervisor del circuito: "Cedric, ve a buscar la marca. Ya no saben cómo arbitrar. La marca está fuera (haciendo referencia a un punto anterior). ¿Quién tomará medidas? Ayer la pelota quedó fuera, hoy igual. ¿Quién asumirá la responsabilidad? No es mi responsabilidad arbitrar los partidos. Es este tipo con gafas no ve nada. No debería ser árbitro".

El tenista nacido en Moscú siguió recriminando a Mourier la acción anterior que provocaría su enfado. "Estoy frente a él, es una pelota lenta y con 15-30. Es un mal árbitro. Debería estar fuera del circuito. Es arcilla, no es pista dura. Está fuera", recalcó Medvedev, que volvió a exigir responsabilidades: "La cámara está mirando. Tú eres el supervisor. La pelota está fuera. Puedes comprobarlo. ¿Quién asumirá la responsabilidad de esto?. Acabo de perder el juego por esto".

"Llamó al fisioterapeuta cuando no lo necesito. ¿Por qué está eludiendo a la regla? Abre tus malditos ojos, abre los ojos. Siéntense ahí y hagan algo. Abre los ojos ahora mismo. Está fuera", finalizó Daniil, que fue finalmente sancionado con un punto en el último juego del encuentro ante su compatriota Khachanov.