Los motivos de Fernando Alonso para renovar con Aston Martin y pasar hasta de Red Bull

Fernando Alonso anunció este jueves su renovación por Aston Martin y dio así portazo a todos los rumores que apuntaban a un fichaje del asturiano por el equipo dominador del Mundial, Red Bull. Los aficionados del bicampeón mundial soñaban con verle al lado de Max Verstappen en el coche más rápido de la parrilla, pero Alonso se mostró claro en los motivos por los que ha decidido quedarse en su asiento de la escudería británica.

El piloto español de 42 años especificó desde el inicio de este curso que debía pensar en su futuro antes de tomar una decisión y así lo ha hecho durante semanas en las que no se ha especulado con otra cosa que con su salida rumbo al equipo de las bebidas energéticas... o con la retirada.

Pero no, queda Alonso para rato: "Sentí que amaba mucho pilotar y no podía parar, respiro F1, vivo F1, entreno para ello y como para estar en forma... no ha llegado el momento que deba cambiar mi estilo de vida, está bien y me gusta, no me gustaría sentarme en casa a ver carreras, siento que debo estar dentro y pilotando", transmitió en un mensaje que contextualizó posteriormente.

"Nunca pensé en la retirada realmente, es complicado pensar una vida a corto plazo sin un volante en las manos. Estoy al 99% que puedo seguir corriendo el año que viene a tope así que la retirada no será una opción. Pilotaré hasta que pueda no puedo predecir hasta qué año, seguro que no ocurrirá en 2026, quiero disfrutar del nuevo reglamento", añadió para subrayar la verdadera clave que explica su renovación por Aston Martin.

Y es que el veterano piloto sabe que con los cambios de reglamento todo puede pasar y no quería irse con el mal sabor de boca de no haberlo intentado. Así, tras un año 2025 de transición, el ovetense espera la llegada de las nuevas reglas de 2026 para dar el golpe sobre la mesa.

"[Firmar] uno me parecía poco y estuvo en la mesa desde el primer momento. Al entrar en el nuevo reglamento en 2026, con Honda y con la nueva fábrica a tope, parte de esta decisión es por todo ello (...) son muchos factores que han hecho de 2026 un proyecto muy atractivo para seguir, es un proyecto de vida", reflexionó en un argumento en el que celebró la incorporación del motor Honda a la escudería.

Cabe destacar que, aunque ahora nadie puede toser a Red Bull, hasta Verstappen tiene dudas sobre las posibilidades de su escudería a partir del año del cambio. Ellos fabricarán su propio motor asumiendo los beneficios y muchos riesgos que ello conlleva, por lo que Alonso ha optado por la estabilidad.

"Mi amor por la F1 y Aston Martin no ha cambiado, hablé conmigo y tomé la decisión tras Australia", aseveró en un mensaje de pura "lealtad" a su equipo y en el que no pudo desvelar ni por cuánto tiempo ni en qué proyectos se embarcará. "Veremos cuantos años más años estoy o en qué rol porque tendré 40 años de experiencia en motorsport y esto ha sido muy motivante...", zanjó.