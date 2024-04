Mbappé, la pesadilla del Barça que podría prolongarse en el tiempo

A pocas horas de que se celebre uno de los partidos más esperados de la temporada entre el PSG y el Barça, todas las miradas están centradas en Kylian Mbappé. Este miércoles a las 21.00 el equipo de Luis Enrique recibirá en el Parque de los Príncipes a los de Xavi en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions.

El encuentro será uno de los más importantes para ambos equipos y en el que el jugador galo, por diversos motivos, tendrá que demostrar el motivo por el cual es considerado uno de los mejores jugadores del mundo. La inminente marcha de Mbappé del PSG a final de temporada y su relación con el Real Madrid ha hecho que su fichaje por el club podría estar prácticamente resuelto.

Este hecho ha llevado a Luis Enrique a prescindir de su mejor jugador y sustituirle en varios de los últimos partidos que ha disputado, algo que no le ha sentado muy bien al futbolista. No obstante, hoy no se espera que sea así, ya que el jugador es la pieza clave para imponerse a los azulgranas.

Todo esto hace que este partido sea el escenario perfecto para que el jugador se luzca. Además, el Barcelona podría ser el mayor rival de Mbappé en tan solo unos meses si finalmente viste de blanco.

Asimismo, Kylian ya ha demostrado lo que es capaz de hacerle al Barcelona. Lo hizo en 2021, con Leo Messi todavía en la plantilla del club, cuando el galo no hizo uno, ni dos, sino tres goles a los azulgranas en un partido que quedará para el recuerdo en el que se impusieron por 1-4 al Barça. Las estadísticas de Mbappé son asombrosas. El galo acumula 39 goles a lo largo de la temporada, seis de ellos en Champions.

Un clásico de Champions

Además, este encuentro ya es todo un clásico en la Champions, ya que se han cruzado en numerosas ocasiones en las que, en cuanto al historial de partidos entre ellos, las estadísticas son muy similares. Los últimos cinco choques entre el PSG y el Barça terminaron con dos victorias del cuadro azulgrana, dos triunfos de los parisinos y un empate.

Su duelo más reciente tuvo lugar en la vuelta de los octavos de final de la Champions League 20/21 y finalizó en tablas (1-1). Un resultado que le sirvió al PSG para superar a los culés en el global tras el rotundo 1-4 logrado en el Camp Nou. Además, Dembelé y Luis Enrique se enfrentarán al club que un día fue su casa, con todo lo que ello supone.