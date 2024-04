"Ir a China ha sido la mejor decisión de mi carrera": la explicación de Jonathan Viera a su desplante a Las Palmas

Una abrupta salida del club de sus amores, la tercera y presuntamente definitiva al Almería, ha colocado durante los últimos meses a Jonathan Viera en el foco de las críticas de gran parte de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas. Ahora, con las aguas algo más calmadas, el jugador reaparece en una entrevista ofrecida a Movistar+ en la que explica con todo detalle como vivió su segunda salida del club tras ser atraído por una suculenta oferta del fútbol chino.

Pongamos el episodio en contexto. Viera, nacido en Las Palmas y desarrollado como futbolista en el club de su ciudad y de sus amores salió de la isla por primera vez en 2012 rumbo al Valencia. En Mestalla no cuajo y vivió un periplo por el Rayo Vallecano y el Standard de Lieja finalizado con un billete de regreso a casa.

Esa fue la primera salida con vuelta en 2014, momento en el que conseguiría el ansiado ascenso y el disfrute de Primera División bajo las órdenes de Quique Setién. También llegaría la llamada de la selección, pero finalmente en febrero de 2018 decidió salir de nuevo para recalar en el Beijing Guoan de la Superliga de China, momento que explica en su conversación con Moyá.

"Cuando vuelvo por primera vez tenemos la suerte de ascender, fueron tres años muy buenos en Primera con el equipo, jugando bien, fui a la selección... fueron años espectaculares", recuerda con cariño antes de explicar con detalle el momento en que todo eso cambió.

"Aparece la oferta para ir a China y no había mucho que pensar, era un contrato irrechazable", asegura antes de responder sin tapujos a la pregunta de Moyá. "¿Fuiste rápido en la decisión?", pregunta el exguardameta. "Rapidísimo", responde Viera.

"Le dije a mi mujer: 'yo no sé de dónde vienen los demás, pero sí de dónde vengo yo, de muy abajo, mi mamá ha tenido que trabajar muchísimo y esto es muchísimo dinero'. También pensé que iba a dejar muchísimo dinero en el club, he sido el que más ha dejado (...) Para mí fue la mejor decisión que he tomado en mi carrera", zanja.

Pero no fue la última, pues pandemia mediante, Viera regresó de China al club de sus amores por tercera vez para conseguir su segundo ascenso a Primera vestido de amarillo el curso pasado. El sueño se truncó pronto este año, antes de la primera vuelta, cuando un desencuentro con el técnico Javier García Pimienta le costó la titularidad y al club canario su marcha rumbo al Almería. En el Gran Canaria la herida sigue abierta, probablemente también en el corazón de Viera, de paso por el conjunto andaluz con idea de volver a Asia, a Arabia Saudí, a pescar otra de esas 'ofertas irrechazables' que solo se ofrecen en esas latitudes.