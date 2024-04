Pedri y su extraño deseo: "Siempre he querido quedarme calvo"

Pedri González apura estas semanas su proceso de recuperación para volver lo más fuerte al césped, momentos que el blaugrana también aprovecha para mantenerse en contacto con sus seguidores a través de un chat en el que ha desvelado su sueño más extraño: quedarse calvo.

Así ha respondido el centrocampista canario del FC Barcelona a una de las preguntas de sus admiradores que querían averiguar como se vería el jugador dentro de diez años. "Con 31… jugando al fútbol, bueno, y un poco después, calvo… Siempre he querido quedarme calvo, no sé por qué" ha sentenciado a través de la red social The Residency a través de la que interactúa con los fans.

No fue la única respuesta del tinerfeño, pero sí la más sorprendente, aunque una de las anécdotas más divertidas de su infancia podría dar respuesta a este deseo. La desveló él mismo hace un tiempo entre carcajadas y tiene mucho que ver con su ídolo de la infancia.

"Un día de chiquitito, estaba en el salón viendo un partido del Barcelona y le dije a mi padre que me quería pelar como Iniesta, porque era mi ídolo", explicó Pedri entonces antes de desvelar la respuesta que recibió de su padre.

"Me dijo que era calvo, que no me podía pelar así", contó entre carcajadas un futbolista enfocado ahora a tiempo completo en su recuperación para volver lo antes posible a los terrenos de juego.