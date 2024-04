Varane desvela el calvario que sufrió con el Madrid ante el City: "Tenía una conmoción cerebral"

A pocos días de que el Real Madrid juegue contra el Manchester City el partido de ida de los cuartos de final de la Champions, Raphaël Varane exjugador del club blanco y actual integrante del United, ha desvelado a L’Équipe que sufrió conmociones cerebrales en varios partidos.

El futbolista ha relatado lo que le sucedió cuando el Real Madrid jugó los octavos de la Champions en 2020 ante el City en el partido de vuelta, el cual se pospuso por el Covid-19 y se jugó sin público: "Durante ese partido tenía una conmoción cerebral. Lo sentí desde el calentamiento, me dije: 'despierta'. Casi quería darme una bofetada. Durante el encuentro, mis primeros tres balones fueron técnicamente limpios, pero era demasiado lento".

"No podía concentrarme, era como un espectador. El partido me fue mal y, en retrospectiva, me di cuenta de que estaba relacionado con el shock que había sufrido", continúa relatando.

El encuentro acabó con victoria del equipo inglés por 2-1 y con Varane como centro de las críticas, puesto que los dos goles del City se produjeron como consecuencia de errores suyos.

Asimismo, continúa contando que dichos errores se produjeron por aquella conmoción: "Nunca me he perdido este tipo de partidos importantes, al contrario, generalmente son en los que logro estar más concentrado. Al principio me tomé la eliminación como algo personal, aunque colectivamente no estuviéramos teniendo un buen día. Me cuestioné mucho y, finalmente, me di cuenta de que estos errores no habían caído del cielo".

Estos problemas de salud comenzaron con motivo del accidente que sufrió en el partido ante el Getafe en LaLiga: "Durante un partido de Liga (1-0 ante el Getafe, 3 de julio de 2020), recibí un balón en la cabeza en un córner y tuve que abandonar el campo. Seguí un protocolo de recuperación de cinco días sin mucho esfuerzo. Luego tuvimos unos días libres y recuerdo sentir un cansancio intenso, pero pensé que estaba relacionado con la descompresión habitual de final de temporada".

"Cuando reanudé los entrenamientos, aún no me había recuperado del cansancio ligado al shock que había sufrido. Me sentí sin energía preparándome para el partido de Liga de Campeones contra el Manchester City, pero no era consciente de que tuviera relación con el golpe", concluye.