Iñigo Martínez pierde los papeles, se baja del coche y se encara con un joven: "La última vez que me llamas tonto"

Iñigo Martínez, jugador del FC Barcelona, tuvo un enfrentamiento con un joven después de que recibir varios improperios. Un momento de tensión que sucedió después del entrenamiento del conjunto azulgrana, cuando el jugador salía de la ciudad deportiva.

El futbolista vasco llegó a bajarse del vehículo y encararse con el chaval, aparentemente menor de edad y con el que se encaró durante varios segundos al grito de "la última vez que me llamas tonto", una frase que repitió en varias ocasiones.

Iñigo Martínez detuvo su coche en mitad de la carretera, se bajó y se dirigió al joven, que también fue en su dirección. "La última vez que me llamas tú tonto", soltó el futbolista vasco señalando con el dedo al chaval, que estaba a apenas unos centímetros.

"¿Me has oído? La última que me llamas tonto, la última. La última que me insultas. Tu amigo lo mismo", insistió encarándose con el chaval en momentos de mucha tensión. "Y no vayas de chulo", dijo antes de alejarse en dirección a su coche.