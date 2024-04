Luis enrique responde contundente al cabreo de Mbappé tras ser sustituido: "Si no entiendes mis decisiones, no me importa"

Kylian Mbappé fue sustituido en el minuto 65 en el partido del PSG ante el Marsella, en el que su equipo consiguió la victoria por 0-2. No obstante, el delantero galo no entendió el motivo por el cual el técnico decidió cambiarle mostrando su cabreo en el momento y sobre lo que Luis Enrique no ha dudado en hablar.

El entrenador del PSG aclaró en la rueda de prensa posterior al encuentro cuál fue el motivo de cambiar al francés, quien no será su jugador en la próxima temporada: "Es la misma música todas las semanas, es agotador. Soy entrenador, tomo decisiones todos los días. Seguiré haciéndolo hasta mi último día en París. Siempre trato de encontrar la mejor solución para el equipo. Si no entiendes mis decisiones, no me importa".

Lo cierto es que las sustituciones han pasado de ser algo inconcebible a lo habitual para el '7', algo que no entendió el jugador, quien reaccionó poniendo 'caritas' al ver su número en el cartelón en el Vélodrome.

Luis Enrique se mostró muy sorprendido cuando le preguntaron sobre los "comentarios insultantes" de Mbappé, ante lo que respondió perplejo: "Yo no he visto nada. Nada de nada".

Asimismo, el técnico asturiano también habló sobre sus sensaciones al estar por primera vez en el estadio del Marsella: "Un ambiente impresionante. Es bueno para todos los jugadores jugar en este entorno".

Por último, Luis Enrique también ha aclarado en rueda de prensa el motivo por el cual ha cambiado la posición de Dembelé en la alineación del partido, a quien le ha puesto como falso nueve: "Era intentar crear, poner en dificultades al rival, encontrarlo en los espacios. Pero cometimos demasiados errores, esto es parte del fútbol. Debemos aceptarlo y seguir adelante".