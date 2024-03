Luis Enrique: "Sigo con la esperanza de que Mbappé cambie de opinión"

El futuro de Kylian Mbappé sigue quitando el sueño a parte del panorama del fútbol mundial, a pesar de que ya habría comunicado al Paris Saint-Germain que no tiene intenciones de continuar en el club al concluir la presente temporada.

El actual entrenador del conjunto parisino, el español Luis Enrique Martínez, ha hablado sobre la situación del crack galo en una entrevista para Prime Video Sport France, donde se le ha preguntado por el que puede ser el último Clásico de Mbappé con el PSG ante el Olympique de Marsella, previsto para este domingo.

"¿Por qué va a ser el último? Yo sigo con la esperanza de que Kylian cambie de opinión. Todavía no ha dicho nada. Puede cambiar de opinión. Imagínate que ganamos los cuatro títulos esta temporada y Kylian Mbappé decide en el último momento que su sitio está en París", ha afirmado el técnico asturiano.

A la incertidumbre que genera el futuro de Kylian Mbappé cada vez le queda menos. El futbolista ya dejó claro hace unos días durante su concentración con la selección francesa que espera tener "todo resuelto para la próxima Eurocopa".

"Todavía no he anunciado nada porque no hay nada que anunciar, cuando lo haya, lo haré como un hombre", afirmó también entonces, desviando la atención de las informaciones que aseguran que el delantero ya ha comunicado a la directiva del PSG su intención de poner fin a su etapa en el club cuando concluya esta temporada.