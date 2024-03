Quique Sánchez Flores responde a los insultos racistas que ha recibido en Getafe: "Estoy orgulloso de cada poro gitano que tengo"

La victoria del Sevilla ante el Getafe en el Coliseum se ha visto empañada por los insultos que aficionados azulones han lanzado contra el sevillista Marcos Acuña y Quique Sánchez Flores, entrenador del conjunto hispalense con pasado en el club madrileño.

Al futbolista argentino le llamaron "mono, mono" cuando el partido marchaba por el minuto 60 aproximadamente, lo que obligó al colegiado a parar por unos momentos el encuentro para activar el protocolo de LaLiga contra el racismo. Al término, el técnico hispalense desveló que a él le habían llamado despectivamente "gitano" y dejó un emotivo discurso defendiendo sus raíces.

"Estoy orgulloso de cada poro de mi cuerpo y de mis venas que es gitano. Otra cosa es que lo hagan de manera racista. Lo que pasa es que parte del público cree que puede ir a los estadios a decir lo que quiera y cuando quiera, y nosotros somos trabajadores que se nos debe respetar", ha arrancado diciendo Sánchez Flores.

"Me parece aberrante que digan cosas que salgan de cualquier espacio de convivencia. Ha habido aficionados del Getafe que han estado en contra de los que han insultado eso. Tenemos que tener que tener memoria para llevar el fútbol a otro sitio. No podemos convertir esto en un circo que sacrifique a determinados jugadores", ha dejado claro el técnico.

Por último, Quique Sánchez Flores cree que "le tiene que pasar esto a alguien muy grande para que todos los poderes se pongan a trabajar. Si entre todos no hacemos algo no daremos un lugar a las generaciones que hay detrás para ir como van a tenis, al golf o al baloncesto, a pasárselo bien, no a insultar".