Dana White revela el mayor defecto de Conor McGregor: "No es puntual"

Conor McGregor se lesionó en julio de 2021 cuando peleaba por tercera vez contra el estadounidense Dustin Poirier. Desde entonces, el irlandés todavía no ha vuelto a la competición y estos casi tres años alejado del octágono de la UFC se están haciendo eternos para muchos. A pesar de la incierta situación actual, Dana White —presidente de la UFC— ha mencionado en numerosas ocasiones que su gran estrella es uno de los mejores socios de negocios que jamás ha tenido. Y es que McGregor es, sin duda, el luchador que más ha hecho por el reconocimiento de las artes marciales mixtas (MMA) y de la UFC a escala global.

No obstante, en una reciente entrevista en el podcast de Lex Fridman, el directivo de UFC no ha dudado en resaltar el "único defecto" del deportista. "Conor McGregor ha sido un socio increíble con quien trabajar. Si Conor apareciera a tiempo, no habría nada malo que pudiera decir sobre él, ¿sabes a qué me refiero?", ha reconocido White.

Dana White, presidente de UFC INSTAGRAM hewasnevermyfriend

"Si me pusieras una pistola en la cabeza, y me dijeras: 'No mientas, hijo de puta, cuéntame todas las cosas malas sobre Conor McGregor'. Yo diría que el tío no llega a tiempo. Eso es todo. Si Conor McGregor se presentara a tiempo, y a veces lo hace, a veces lo hace, sería... ha sido un gran compañero”, explica el presidente de UFC.

Durante la entrevista, Dana White también reconoce la profesionalidad de 'Notorious', quien nunca se ha aprovechado de su popularidad para reclamar más beneficios, ni tampoco ha pedido compensaciones cuando han tenido que cambiar de rival en el último momento o algún otro tipo de imprevisto.

El regreso

La fecha del retorno de McGregor sigue siendo una incógnita, aunque en los últimos días se ha arrojado algo de luz sobre la cuestión. Su futuro rival, el estadounidense Michael Chandler ha asegurado que la UFC le ha confirmado que su pelea tendrá lugar este verano. El combate entre Chandler, ex campeón de la promotora Bellator, y la estrella irlandesa lleva un año de retraso. Y es que ambos luchadores actuaron como entrenadores en el reality The Ultimate Fighter en 2023 y se esperaba que la temporada cerrase con su pelea.